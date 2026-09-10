La "prova" che i viaggi nel tempo sono reali: alcune persone notano uno strano dettaglio in un dipinto di 400 anni

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Una presunta anacronistica "prova" scoperta alla National Gallery di Londra ha riacceso le teorie sui viaggiatori temporali tra appassionati d'arte e cospirazionisti

Le teorie sui viaggi nel tempo affascinano da sempre l’immaginario collettivo, ma di recente una presunta prova visiva ha catturato l’attenzione di visitatori e utenti web di tutto il mondo. L’episodio si è verificato nelle sale della National Gallery di Londra, dove un’opera d’arte del XVII secolo è finita al centro di un acceso dibattito virale.

Il quadro in questione è il Ritratto di Frederick Sluysken (noto anche come Ritratto di un ragazzo), dipinto nel 1652 dal maestro olandese Ferdinand Bol, allievo di Rembrandt. L’opera raffigura un nobile bambino di otto anni vestito con eleganti abiti dell’epoca, tenendo in mano una coppa. Tuttavia, ad attirare lo sguardo dei visitatori non sono stati l’espressività del viso o la maestria pittorica, bensì un dettaglio anacronistico situato nella parte inferiore della tela.

Un paio di sneaker del futuro nel XVII secolo?

Osservando attentamente le scarpe nere del giovane ritratto, diversi visitatori hanno notato la presenza distintiva di un simbolo bianco inciso sulla pelle della calzatura sinistra. Il segno ricorda in maniera incredibilmente precisa il celebre baffo Nike (lo Swoosh), il logo dell’iconico marchio di abbigliamento sportivo nato soltanto nel 1964, ovvero oltre tre secoli dopo la realizzazione del dipinto.

La scoperta ha immediatamente scatenato l’ironia e la fantasia degli appassionati sui social media, dove molti utenti hanno iniziato a ipotizzare che il giovane rappresentato potesse essere un viaggiatore temporale venuto dal futuro o il possessore del primo paio di sneaker della storia.

Tra le varie interpretazioni emerse, vale la pena evidenziare gli elementi chiave del fenomeno:

Il dettaglio visivo: Un segno bianco ricurvo che ricalca quasi alla perfezione il design del logo moderno.

Un segno bianco ricurvo che ricalca quasi alla perfezione il design del logo moderno. L’effetto pareidolia: Il fenomeno psicologico che porta la mente umana a identificare forme note e familiari in oggetti o dettagli casuali.

Il fenomeno psicologico che porta la mente umana a identificare forme note e familiari in oggetti o dettagli casuali. La spiegazione storica: Gli esperti d’arte e i curatori del museo hanno chiarito che il presunto “logo” è in realtà un semplice sbieco di luce o l’apertura della fodera in tessuto bianco della scarpa dell’epoca.

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Anacronismi nell’arte: suggestioni e psicologia visiva

Ovviamente non si tratta della prima volta che un’opera d’arte classica venga indicata come potenziale indizio di viaggi nel tempo. Anche negli anni passati, casi analoghi hanno coinvolto dipinti in cui i soggetti sembravano impugnare uno smartphone, come nel caso del dipinto L’attesa di Ferdinand Georg Waldmüller del 1860, dove la protagonista tiene in mano un piccolo libro di preghiere o altri oggetti del XXI secolo.

Gli storici dell’arte ricordano quanto il nostro punto di vista moderno influenzi anche la percezione delle immagini che provengono dal passato. La tendenza a proiettare degli oggetti tecnologici o dei marchi contemporanei su opere antiche nasce proprio dalla familiarità che abbiamo con la cultura di massa odierna. Sebbene il dipinto di Ferdinand Bol non sia la prova scientifica di un salto nel tempo, ha dimostrato come un dettaglio curioso possa riavvicinare il grande pubblico all’arte classica con uno sguardo nuovo e divertito.