Fantasmi in casa? Come scoprirli e mandarli via in modo veloce

I fantasmi sono una parte importante delle leggende e della cultura popolare. Ci sono molte storie provenienti da tutto il mondo che li vedono protagonisti. Anzi, praticamente ogni cultura ha le proprie storie di spiriti che vagano tra i vivi. Andiamo a vedere alcuni dei tipi di fantasmi più comuni che si trovano nelle leggende e nelle storie.

Residui psichici . Questo tipo di fantasma è anche noto come fantasma di ripetizione . Si dice che si tratti di un’energia residua che rimane in un luogo in cui è avvenuto un evento traumatico. Questo genere di spettro non ha una vera e propria coscienza, ma ripete costantemente un evento, come un registro bloccato. Esempi di questo tipo di fantasma sono quelli che si dice che si aggirino nei luoghi di battaglia o in case in cui si sono verificati omicidi o suicidi .

Poltergeist. Sono probabilmente i tipi di fantasmi più famosi. I poltergeist sono noti per causare rumori e spostare oggetti nella casa in cui si trovano . Si dice che siano degli spiriti irrequieti che cercano di attirare l'attenzione dei vivi. In alcune leggende, si dice che i poltergeist siano legati alle persone che abitano nella casa e che siano il risultato del loro stress o della loro emotività.

Fantasma doppio. È un'entità che si dice apparire a una persona durante la sua vita. È come se la persona vedesse se stessa, ma sotto forma di spirito . Si dice che il fantasma doppio appaia quando una persona è vicina alla morte, come una sorta di premonizione. Alcune persone credono che il loro fantasma doppio possa anche apparire a parenti o amici poco dopo la loro morte.

Spettri ciclici . Questi fantasmi si dice che siano legati a eventi o situazioni specifiche , e appaiono sempre in un certo periodo dell'anno o in un determinato luogo. Si dice che questi fantasmi siano il risultato dell'energia residua di un evento traumatico che si è verificato in quel luogo o in quel periodo dell'anno .

Fantasmi domestici . Questi fantasmi sono spesso legati a una casa o a una proprietà specifica . Generalmente sono spiriti benevoli che proteggono la casa e i suoi abitanti. Spesso questi spettri sono legati a persone che hanno vissuto nella casa in passato , come i proprietari precedenti o i servitori. Si dice che i fantasmi domestici abbiano un comportamento molto prevedibile e che siano molto attivi durante la notte.

Banshee. È una figura della mitologia irlandese. Si dice che sia una creatura soprannaturale che appare alle famiglie come annuncio di una morte imminente. La Banshee emette un urlo acuto che si dice che possa essere udito solo dalle persone a cui è destinato. Si dice che, però, appaia solo alle persone di sangue irlandese.

Molte persone si sono impegnate a dimostrare l’esistenza dei fantasmi nel corso della storia. Tra queste ci sono le sorelle Fox di New York, famose per aver comunicato con gli spiriti che vivevano nella loro casa nel 1848.

Il loro successo portò alla diffusione dello spiritismo negli Stati Uniti, con 2 milioni di seguaci nel 1852.

Anche il mondo culturale e scientifico ha prestato attenzione ai fenomeni paranormali, tra cui lo scrittore Arthur Conan Doyle, il fisico William Crookes e il premio Nobel Charles Richet. Tuttavia, alla fine si scoprì che le tavole volanti e le materializzazioni erano solo trucchi, spesso rivelati dagli stessi autori dei misteriosi fenomeni.

Come scoprire se la tua casa è infestata da fantasmi

Hai mai sperimentato strani avvenimenti nella tua casa che non riuscivi a spiegare? Se ti ritrovi a chiederti se la tua abitazione possa essere infestata da fantasmi, ci sono alcuni segnali che potrebbero aiutarti a capire se il luogo dove vivi è diventato “la casa degli spiriti“.

Ecco alcuni dei sentimenti che si possono provare in una casa infestata:

Sensazione di essere osservato.

Sensazione di qualcuno che sta in piedi dietro di te.

Sensazione di essere toccato da mani invisibili.

Sensazione di capelli sulla parte posteriore del tuo collo, oppure di ragnatele sul viso o sul corpo.

Sensazione di una brezza fredda, come se qualcuno fosse passato davanti a te.

Sensazione di depressione oscura e senza particolari ragioni..

Inoltre, ci sono alcuni segni che potrebbero indicare che la tua casa è infestata da fantasmi:

Luci accese e spente, o che si abbassano e alzano da sole.

Lampadine che soffiano e fanno frequentemente interferenza.

Suoni di oggetti che vengono lasciati cadere, ma che non si vedeno.

Presenza di ombre inspiegabili.

Strano comportamento da parte degli animali domestici, come cani che ringhiano e gatti che fissano un punto.

Udire voci sommesse, sussurri o qualcuno che chiama il tuo nome.

Vedere luci scintillanti, nebbie o forme che si muovono.

Crolli improvvisi della temperatura, soprattutto in certe stanze.

Case infestate dai fantasmi, perchè restano tra le mura della nostra abitazione?

Molte persone hanno avuto esperienze di presenze soprannaturali all’interno delle loro case, ma spesso ciò può essere spiegato con ragioni razionali come la distrazione, la stanchezza o eventuali scherzi dei coinquilini o dei vicini. Tuttavia, alcune esperienze sembrano essere troppo intense e frequenti per essere semplici coincidenze. In questi casi, ci si potrebbe trovare di fronte a una presenza soprannaturale.

Nonostante non esistano prove scientifiche a supporto delle teorie sulla presenza dei fantasmi, molte persone credono che questi siano gli spiriti di persone morte che per qualche motivo non sono riusciti ad andare oltre l’esistenza terrena. Si pensa che le cause possano essere legate a traumi o tragedie subiti in vita che non sono stati risolti prima della morte. Inoltre, si suppone che i fantasmi non siano consapevoli della loro condizione e rimangano intrappolati tra le mura della casa infestata.

Ecco alcune delle teorie più accreditate sul motivo della presenza dei fantasmi nelle case infestate:

Presenza di forti emozioni negative : si pensa che eventi traumatici o particolarmente emotivi, come la morte violenta o il lutto, possano lasciare una sorta di impronta energetica sulla casa, che può essere percepita come una presenza spettrale.

: si pensa che eventi traumatici o particolarmente emotivi, come la morte violenta o il lutto, possano lasciare una sorta di impronta energetica sulla casa, che può essere percepita come una presenza spettrale. Situazioni di grande stress : situazioni di grande tensione emotiva all’interno della casa, come le continue discussioni tra i membri della famiglia o problemi economici, possono creare un ambiente che favorisce la comparsa di eventi inspiegabili.

: situazioni di grande tensione emotiva all’interno della casa, come le continue discussioni tra i membri della famiglia o problemi economici, possono creare un ambiente che favorisce la comparsa di eventi inspiegabili. Alterazioni dell’ambiente : cambiamenti nella zona circostante, come lavori di ristrutturazione o la costruzione di nuovi edifici, possono disturbare l’equilibrio energetico della casa e creare un ambiente favorevole alla presenza degli spettri.

: cambiamenti nella zona circostante, come lavori di ristrutturazione o la costruzione di nuovi edifici, possono disturbare l’equilibrio energetico della casa e creare un ambiente favorevole alla presenza degli spettri. Pratiche occulte o religiose : l’esoterismo o l’invocazione di spiriti potrebbero aprire “portali” attraverso i quali i fantasmi possono entrare nella casa.

: l’esoterismo o l’invocazione di spiriti potrebbero aprire “portali” attraverso i quali i fantasmi possono entrare nella casa. Presenza di oggetti “infestati”: alcuni oggetti, come gioielli o mobili, possono portare con sé l’energia dei proprietari precedenti, creando una sorta di collegamento tra il passato e il presente.

alcuni oggetti, come gioielli o mobili, possono portare con sé l’energia dei proprietari precedenti, creando una sorta di collegamento tra il passato e il presente. Interazione con il mondo spirituale : alcune persone, per ragioni ancora sconosciute, sembrano avere una sorta di “sensibilità” nei confronti del mondo spirituale, che può portarle a percepire la presenza di fantasmi in modo più forte e frequente rispetto ad altre.

: alcune persone, per ragioni ancora sconosciute, sembrano avere una sorta di “sensibilità” nei confronti del mondo spirituale, che può portarle a percepire la presenza di fantasmi in modo più forte e frequente rispetto ad altre. Errori nel processo di “transizione”: si crede che i fantasmi siano gli spiriti di persone morte che, per qualche motivo, non sono riuscite a “completare” il processo di transizione verso l’aldilà e sono rimasti “bloccati” nell’esistenza terrena.

Come allontanare i fantasmi da casa: il metodo semplice

Se avete la sensazione che la vostra casa sia infestata, non temete. Ci sono alcuni metodi che potrebbero aiutarvi a liberarvi dai fantasmi con estrema facilità.

Innanzitutto, potete registrare ciò che accade utilizzando il vostro smartphone per cercare di comunicare con il fantasma o scattando delle foto nei luoghi in cui avete avvertito strani fenomeni. In questo modo potrete verificare se ci sono immagini o suoni che potrebbero essere correlati alla presenza di uno spettro.

Potrebbe essere utile trovare qualcuno che avvalori le vostre scoperte. Chiedete a un familiare o a un amico se percepisce e vede le stesse cose che vedete voi. Se ne avete la possibilità, potete anche contattare un cacciatore di fantasmi o un sensitivo affidabile e chiedere il suo parere, magari tramite un sopralluogo.

Secondo gli esperti di paranormale, un metodo che potrebbe aiutare ad allontanare i fantasmi è domandare gentilmente alla presenza di lasciare la casa. Si possono utilizzare frasi come: “Questo non è il tuo posto, è ora che tu vada avanti e prosegua per la tua strada”. Si possono anche aggiungere dei messaggi beneauguranti e delle benedizioni. È importante parlare con loro a voce alta, cercando di trasmettergli sentimenti di empatia, amore, perdono e compassione. In questo modo si potrà riuscire a farli sentire in pace e a lasciare la vostra casa.

Poi, bruciare della salvia in casa può essere molto utile per purificarla dai fantasmi. Inoltre, anche la preghiera può essere un mezzo molto potente per allontanare i fantasmi, incanalando la vostra volontà attraverso essa. Infine, si può ricorrere alla simbologia esoterica, come creare un cerchio di persone che si tengono per mano e meditare, ballare o pregare per creare uno spazio sacro di energia positiva in grado di far desistere il fantasma.