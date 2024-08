La vera storia dell'invenzione della Nutella (c'entra Napoleone)

È tra le tentazioni a cui è davvero difficile resistere, ed è amata in tutto il mondo. Stiamo parlando della Nutella. Sebbene il suo successo vada avanti imperterrito da decenni, ci sono ancora alcune cose che non tutti sanno su questa crema deliziosa, a partire dalla sua storia.

Qual è la vera storia della Nutella?

Andiamo con ordine e partiamo dalla storia. A causa del razionamento del cioccolato non molto tempo dopo la fine della seconda guerra mondiale, un panettiere di nome Pietro Ferrero rintracciò un’antica ricetta per il gianduia, una versione di cioccolato che sostituisce parte del cacao con nocciole tritate.

La creazione di Ferrero era originariamente venduta come un blocco solido, che venne chiamata Pasta Gianduja, ma nel 1951 la ricetta fu ottimizzata per renderla quella crema spalmabile che oggi tutti noi conosciamo e amiamo. Nel 1964 il figlio di Pietro, Michele, decise di commercializzare il prodotto in tutta Europa, e prese piede a macchia d’olio.

Cosa c’entra Napoleone con la Nutella?

La Nutella è un gioco di gianduia, una miscela di circa il 70% di pasta di nocciole e il 30% di cioccolato. Fu inventata in realtà a Torino durante il regno di Napoleone intorno al 1800. Un blocco del Mediterraneo fece scarseggiare il cioccolato, così i cioccolatieri lo mischiarono con le nocciole, che erano abbondanti nella regione.

Nel 1951, il figlio ventiseienne di Pietro Ferrero, Michele, voleva trovare un modo per trasformare il blocco solido di Pasta Gianduja di suo padre in qualcosa di più spalmabile e cremoso, così dopo qualche sperimentazione trovò l’ingrediente segreto: l’olio vegetale. Oggi gli ingredienti principali della Nutella sono il cioccolato, le nocciole e l’olio di palma.

Grazie al successo della Nutella e dell’altra sua invenzione, ovvero Ferrero Rocher, Michele Ferrero è diventato un uomo molto ricco. Al momento della sua morte all’età di 89 anni nel 2015 aveva accumulato una fortuna di oltre 26 miliardi di dollari. E la riconoscenza dei più golosi nei suoi confronti non sarà mai abbastanza.