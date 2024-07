Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Può essere un’esperienza emozionante e appagante viaggiare per il mondo, soprattutto quando si tratta di provare diverse cucine internazionali. Ma è importante notare che non tutte le culture hanno lo stesso approccio con i piatti. Ad esempio, come riporta Travel + Leisure, quando mangi in Cina o in Giappone, devi evitare di parlare troppo. Non è considerato educato chiacchierare mentre si mangia e anche se provi a coinvolgere gli altri in una conversazione a tavola, probabilmente non riceverai molte risposte entusiaste. Sii rispettoso e mangia invece senza parlare.

Le abitudini a tavola in Thailandia e in Giappone

Le abitudini in India

Cosa fare in India se si è mancini?

In Thailandia non dovresti mangiare direttamente con una forchetta. Piuttosto, usalo solo per aggiungere pezzi di cibo a un cucchiaio, spiega Spoon University. Inoltre, le bacchette in genere non fanno parte della cultura thailandese e non è considerato educato chiederle nella maggior parte dei ristoranti. Probabilmente sarai accolto con sguardi sorpresi dai membri dello staff. In Giappone, d’altra parte, mangiare con le bacchette è in genere la norma, ma il contatto visivo diretto con il tuo ospite non lo è.

Se ti ritrovi a gustare un delizioso pasto in India, dovresti fare attenzione a non mangiare con la mano sinistra. È piuttosto offensivo. Tradizionalmente, la maggior parte degli indiani non mangia con la mano sinistra. In molte parti dell’India le persone mangiano ancora i piatti tradizionali con le mani invece delle posate.

La regola di base è questa:

la mano destra è pensata per essere usata quando stai mangiando,

è pensata per essere usata quando stai mangiando, mentre la mano sinistra dovrebbe essere riservata ad altre attività.

Infrangere questa regola attirerà sicuramente il tipo sbagliato di attenzione da parte di coloro che ti circondano.

Se sei mancino, prova comunque a usare la mano destra. Se ti sembra troppo difficile da gestire con garbo, informa i tuoi commensali prima di iniziare il pasto. Un utente di Reddit, come riporta Mashed.com, pensa che non sia facile mangiare con le mani, indipendentemente dalla mano che stai usando. “È davvero un’arte”, ha spiegato.

“L’altro giorno stavo cenando a casa di un amico indiano e stavo cercando di imitarli, ma non ero neanche lontanamente capace. I miei amici sono stati in grado di spezzare sezioni di focaccia e mangiarli velocemente, accuratamente e in modo pulito, tutto con una mano”. Ma la pratica rende perfetti, si sa, e in questo caso la pratica significa solo mangiare cibo indiano più spesso.