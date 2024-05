Strada sommersa da pesci che nuotano: è accaduto il 16 Maggio in questa città italiana

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Nel maltempo che in questi giorni si è abbattuto sulla Lombardia, spettacolo insolito ha sorpreso gli abitanti di Mezzago, un tranquillo paese situato a est di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. Nel pomeriggio di ieri, diversi pesci gatto sono stati avvistati a “nuotare” per le vie del paese, trasformando le strade della cittadina in un bizzarro acquario a cielo aperto.

Mezzago: pesci in strada dopo il temporale. Cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’evento in questione si è verificato in questi giorni ed è stato causato dai violenti temporali che hanno colpito la Lombardia. Le intense piogge hanno provocato l’esondazione di vari torrenti e bacini nella regione, tra cui il laghetto del Bosco di Mezzago. I pesci gatto che popolano il laghetto sono così stati trascinati dalla corrente, finendo inaspettatamente a nuotare tra le strade del paese.

La giornata di mercoledì è infatti stata caratterizzata da rovesci particolarmente intensi, specialmente nelle zone a nord di Milano e nella Brianza. La grande quantità di acqua caduta ha portato anche i fiumi Lambro e Seveso a esondare, causando chiusure stradali e allagamenti diffusi. E, oltre ai fiumi più grandi, anche diversi piccoli torrenti e laghetti, come appunto quello di Mezzago, non sono stati risparmiati.

Il video dei pesci che nuotano per strada a Mezzago

Il video in breve diventato virale sui social è presto spiegato. I residenti di Mezzago, una volta cessato il temporale, si sono recati in strada per valutare gli eventuali danni portati dalle forti precipitazioni. Con grande stupore, si sono trovati di fronte a una scena surreale: i pesci gatto nuotavano tra i pochi centimetri di acqua accumulati sull’asfalto.

Sono diversi i filmati di questo fenomeno che hanno rapidamente fatto il giro dei social, inizialmente condivisi nei gruppi locali presenti su Facebook e successivamente sulla popolare pagina “Welcome to Favelas“, a partire dalla quale sono diventati virali.

Cosa è successo dopo? Che fine hanno fatto i pesci gatto?

Con il rientro parziale dell’allerta meteo, alcuni abitanti si sono organizzati per salvare questi insoliti visitatori. Armati di secchi, hanno catturato i pesci gatto ancora vivi e li hanno riportati nel loro habitat naturale, ovvero il laghetto del Bosco di Mezzago dove sono abituati a stare.

L’episodio ha lasciato un ricordo indelebile nella comunità, suscitando sia curiosità che preoccupazione per i futuri eventi climatici estremi. Gli abitanti di Mezzago, tuttavia, hanno dimostrato grande spirito di solidarietà e una certa prontezza nell’affrontare un’emergenza tanto singolare quanto inaspettata.

Non è la prima volta che accade: anche in Trentino e in Cina i pesci “nuotavano per strada”

Lo strano spettacolo di fronte al quale si sono trovati i residenti di Mezzago, tra l’altro, è già capitato altre volte. Rimanendo in Italia, nel 2018 il fiume Brenta, nella provincia autonoma di Trento, esondò a causa di forti maltempi. L’acqua raggiunse livelli tali da sommergere le strade, trasportando con sé anche numerosi pesci che si sono ritrovati a nuotare nell’asfalto come i loro confratelli di Mezzago.

Un evento simile si verificò anche nel 2016 in Cina, quando le inondazioni del fiume Yangtze avevano portato i pesci a nuotare nelle strade sommerse dalle acque.