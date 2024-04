Prima bambina robot della storia: 'Prova emozioni forti come una bimba vera'. Cosa riesce a fare

Content writer, video editor e fotografa, ha conseguito un Master in Digital & Social Media Marketing. Scrive articoli in ottica SEO e realizza contenuti per social media, con focus su Costume & Società, Moda e Bellezza.

Il Beijing Institute for General Artificial Intelligence (Bigai) di Pechino sembra aver preso ispirazione dalle visioni futuristiche del grande cinema con la creazione di Tong Tong, il primo prototipo di bambina-robot al mondo. Verrà presentata a fine aprile 2024 durante lo Zhongguancun Forum 2024, il festival internazionale dedicato alla scienza e alla tecnologia di Pechino.

Che cos’è Tong Tong

Il futuro di Tong Tong e dello sviluppo robotico

Che cos’è Tong Tong

Con i suoi abiti colorati e l’apparente dolcezza di un giocattolo, Tong Tong è molto più di un semplice robot domestico. Gli studiosi di Bigai affermano che sarà in grado di crescere e apprendere come un bambino vero, interagendo con il mondo circostante e imparando ad esprimere emozioni. È un passo avanti significativo nella creazione di macchine che non solo svolgono compiti, ma che sembrano avere una coscienza e una sensibilità proprie.

Tong Tong si distingue nettamente da tutti gli altri robot sviluppati fino ad oggi grazie alla sua innovativa architettura cognitiva, che si basa su due sistemi distinti: il sistema U, focalizzato sulle capacità, e il sistema V, incentrato sui valori. Quindi non solo esegue compiti quotidiani, come aiutare il suo umano a recuperare una cosa a terra, versare una tazza di tè o svolgere le faccende di casa, ma è in grado di agire come se sentisse anche emozioni e istinti. Le attività di Tong Tong sono guidate da una serie di aspetti che includono bisogni primari come fame, sete e stanchezza, insieme a stati emotivi come noia e sonnolenza.

Tong Tong è dotata di un sistema mentale e di valori simili a quelli di un bambino di tre o quattro anni. Tuttavia, con il passare del tempo e lo sviluppo continuo, ci si aspetta che diventi sempre più sofisticata e umana. Si prevede che entro tre anni, l’umanoide raggiungerà un livello di intelligenza equivalente a quello di una ragazza di 18 anni, dimostrando così un notevole sviluppo mentale nel corso del tempo.

Il futuro di Tong Tong e dello sviluppo robotico

Ma quali sono le implicazioni dietro questa nuova frontiera della robotica? Al di là della meraviglia tecnologica, Tong Tong solleva questioni importanti riguardo all’etica e all’interazione umano-macchina. Da una parte potrebbe offrire compagnia e assistenza agli anziani soli, ma dall’altra ci si chiede se la sua presenza possa sostituire l’affetto e l’attenzione umani. Inoltre, l’idea degli scienziati di voler realizzare di un’intera famiglia di robot con fratelli e nonni artificiali solleva domande sulla natura stessa della famiglia e delle relazioni umane.

Alcuni osservatori, come il Global Times, hanno già notato i limiti attuali di Tong Tong, sottolineando i suoi movimenti rigidi e la mancanza di espressione emotiva durante le interazioni. Sebbene i progressi tecnologici siano evidenti, resta da vedere se Tong Tong e i suoi simili saranno mai in grado di replicare appieno l’umanità e l’empatia umana.

Tong Tong apre sicuramente la strada a nuove possibilità nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale, ma richiama anche l’attenzione su questioni più ampie riguardanti l’etica, la società e la nostra stessa identità umana. Il futuro con le macchine che provano emozioni potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo, ma ciò solleva la necessità di riflettere attentamente sulle implicazioni di questo progresso tecnologico per il nostro mondo e per noi stessi. Resta da vedere come questa nuova forma di “umanoide” influenzerà la società e le relazioni umane nel lungo termine.