Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Il matrimonio di Jeff Bezos con Lauren Sánchez, celebrato lo scorso weekend a Venezia, ha fatto fatto parlare molto: yacht ormeggiati lungo la laguna, alberghi di super lusso, città blindata e una sposa con ben 27 abiti su misura. Un evento che sembrava uscito da una pellicola hollywoodiana, in cui nulla è stato lasciato al caso. Eppure, tra un’eleganza sfrenata e un’organizzazione maniacale, c’è stato un dettaglio inaspettatamente… contenuto: le bomboniere.

La location unica al mondo: Venezia

La storia d’amore tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez diventata pubblica nel 2019, poco dopo la fine dei rispettivi matrimoni. Lei, giornalista pluripremiata ed ex conduttrice televisiva vincitrice di un Emmy, ha trasformato il proprio percorso professionale diventando anche pilota e imprenditrice nel settore aerospaziale. Insieme supportano diverse iniziative filantropiche, tra cui il Bezos Earth Fund, e condividono una visione di vita attiva: lavorano, si allenano e spesso viaggiano in coppia.

La coppia ha scelto di celebrare il proprio amore nel cuore della città lagunare, trasformando Venezia in un set esclusivo fatto di ricevimenti blindati e ospiti internazionali. Eppure, nonostante lo sfarzo generale, i regali per gli invitati hanno avuto un taglio sorprendentemente più sobrio rispetto al resto dell’evento. Certo, non stiamo parlando di oggetti qualsiasi, ma in confronto all’ostentazione del contesto, il contrasto ha fatto sorridere molti osservatori.

Le bomboniere del matrimonio

Per rendere omaggio all’artigianato locale, Bezos e Sanchez hanno scelto come bomboniera degli oggetti in vetro soffiato di Murano, realizzati a mano dal brand Laguna B. Niente oro, pietre preziose o gadget tecnologici, ma bicchieri e brocche della collezione “Berlingot Evo”, famosa per le sue inconfondibili righe colorate. Pezzi raffinati, dal design vivace e contemporaneo, che si ispirano alla tradizione ma con un tocco di freschezza.

Quanto costa una bomboniera firmata Bezos? Secondo quanto si apprende dal sito del marchio, i prezzi partono da 135 € per un bicchiere e arrivano fino a 470 € per una brocca. Cifre certo non accessibili a tutti, ma che appaiono decisamente moderate se confrontate con le spese complessive dell’intero evento. Non è da escludere, inoltre, che i regali fossero personalizzati per l’occasione, con lavorazioni su misura non presenti sul catalogo ufficiale.

I regali per gli ospiti al matrimonio

Il “curioso risparmio” non ha nulla di casuale. Sembra infatti che la scelta sia stata dettata da un desiderio sincero di valorizzare Venezia e i suoi artigiani. Anche il kit di benvenuto, consegnato agli ospiti nei vari hotel, era composto da prodotti tipici locali: cibo, vino, oggetti di design, il tutto pensato per offrire un’autentica esperienza veneziana.

E per la festa finale? Altro colpo di scena: per il pigiama party “Dolce Notte”, ogni ospite ha ricevuto un paio di friulane in velluto, le tipiche pantofole della tradizione veneta, comode, eleganti e perfettamente in tema con il mood rilassato della serata.

Insomma, se da un lato le nozze Bezos-Sanchez hanno riscritto gli standard del lusso matrimoniale, dall’altro hanno anche mostrato un inatteso lato “artigianale”, fatto di cultura locale, cura dei dettagli e un pizzico di understatement. E a guardare bene, forse il vero lusso oggi è proprio questo: saper scegliere con gusto, anche quando si ha il mondo a portata di portafoglio.