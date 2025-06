Svelato il segreto per un matrimonio felice, il gesto da fare in pubblico secondo gli scienziati

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Un gesto semplice, come tenersi per mano o darsi un bacio davanti agli altri, può rafforzare l’intesa di coppia più di quanto immaginiamo.

Onestà, rispetto e comunicazione sono le fondamenta di ogni matrimonio felice. Ma se desideri davvero dare una spinta in più alla tua relazione, la scienza ha un consiglio inaspettato: non aver paura di mostrare affetto in pubblico.

Uno studio condotto dall’Università di Slesia a Katowice, in Polonia, ha rivelato che gli atti di affetto visibili – come abbracci, baci e carezze in pubblico – sono associati a una maggiore soddisfazione di coppia. Un modo semplice per rafforzare il legame romantico, anche se potrebbe far storcere il naso a qualche passante.

Più amore, meno stress

I ricercatori hanno coinvolto oltre 450 partecipanti provenienti da Polonia, Indonesia e Nepal, chiedendo loro di descrivere quanto spesso mostrano affetto sia in privato che in pubblico, e come si sentono riguardo alle manifestazioni d’affetto degli altri.

L’analisi ha mostrato che chi pratica con frequenza gesti d’affetto – sia privati che pubblici – gode di relazioni più appaganti, meno stress, e un generale miglioramento del benessere e della soddisfazione nella vita.

E anche se certe dimostrazioni possono sembrare imbarazzanti per alcuni, i dati parlano chiaro: il contatto fisico positivo ha un impatto reale e misurabile sulla qualità della relazione.

Le differenze culturali e di genere

Lo studio ha anche evidenziato importanti differenze culturali. I partecipanti polacchi hanno dichiarato il livello più alto di manifestazioni d’affetto in pubblico, mentre gli indonesiani il più basso. Questo suggerisce quanto il contesto sociale influenzi il modo in cui viviamo e mostriamo l’amore.

Anche il genere ha un ruolo. Secondo i ricercatori, le donne tendono a mostrare più spesso affetto, mentre gli uomini riportano più frequentemente una carenza di contatto affettivo. In genere, gli uomini preferiscono baci e contatti più fisici, mentre le donne tendono ad apprezzare maggiormente abbracci e carezze. Ma, precisano gli autori, le differenze sono lievi e non devono essere generalizzate troppo.

Le persone single sono più critiche?

Interessante anche l’osservazione che le persone non in coppia mostrano le attitudini più negative verso le manifestazioni pubbliche d’affetto. Questo potrebbe derivare da una combinazione di disagio personale e influenze culturali, ma resta un dato su cui riflettere.

Mostrare affetto in pubblico è solo uno dei tanti strumenti a disposizione per mantenere una relazione felice. Un altro esempio? Condividere un conto bancario. Uno studio del 2023 ha seguito 230 coppie appena sposate o fidanzate: quelle che hanno scelto di fondere le proprie finanze in un unico conto hanno riportato, dopo due anni, una qualità di relazione significativamente superiore rispetto a chi ha mantenuto conti separati.

Questo perché, secondo i ricercatori, la condivisione finanziaria favorisce trasparenza, fiducia e una visione più unitaria del matrimonio.

Le 5 fasi dell’amore

Secondo uno studio di eHarmony, le relazioni amorose attraversano cinque fasi principali, ognuna con effetti specifici sulla psiche e sul benessere fisico: