Questa è la tomba di Gesù: per la prima volta dopo secoli Gerusalemme la mostra al mondo

Nel corso della storia, pochi eventi hanno scosso le fondamenta della fede cristiana come il momento epocale che ha avuto luogo alcuni anni fa nella Chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme. In quell’occasione, un gruppo di ricercatori dell’Università di Atene, in collaborazione con le telecamere del National Geographic, ha documentato in modo straordinario la riapertura di quella che viene considerata la vera tomba di Gesù, una delle reliquie più sacre del Cristianesimo. Questo evento straordinario è stato l’inizio di una scoperta senza precedenti che ha acceso la curiosità del mondo intero e ha sollevato una serie di domande cruciali riguardo alla storica figura di Gesù e al mistero che circonda la sua sepoltura.

La tomba, oggetto di innumerevoli leggende e speculazioni, è stata per secoli il centro di un fervente culto religioso, ma i dettagli su di essa sono spesso rimasti avvolti nel mistero. Grazie al permesso eccezionale concesso ai ricercatori di Atene, è stato possibile gettare nuova luce su questa questione antica e controversa. Ma cosa hanno trovato al suo interno? Cosa nasconde la tomba di Gesù dopo tutti questi secoli?

C’è da aggiungere che l’interesse intorno al Santo Sepolcro non si limita solamente ai reperti materiali; ciò che accade intorno a questa sacra reliquia ha sempre catturato l’immaginazione delle persone. Voci di fenomeni paranormali, visioni mistiche e miracoli si sono susseguiti nei secoli, alimentando ulteriormente il mistero che avvolge questa area.

Andiamo quindi a esplorare le recenti scoperte e le antiche leggende, cercando di gettare luce su uno dei luoghi più iconici e sacri del mondo cristiano: la vera tomba di Gesù e tutto ciò che la circonda.

Riaperta la tomba di Gesù dopo secoli: dove si trova

La pietra della tomba di Gesù, è rimasta incastonata nella Chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme almeno dal lontano 1555. La sua importanza è tale che, nonostante i secoli passati, l’accesso a essa è stato concesso di rado, principalmente per scopi di manutenzione. L’ultimo restauro significativo risaliva addirittura al 1808. Pertanto, quando nel 2016 gli studiosi dell’Università di Atene hanno ottenuto il permesso di accedere nuovamente alla tomba, il mondo intero trattenne il fiato nell’attesa di ciò che avrebbero scoperto.

Quando i ricercatori hanno varcato la soglia della tomba, si sono trovati di fronte a un’emozione incontenibile. Hanno scoperto non una, ma due lastre sepolcrali, di cui una ancora intatta e l’altra con una croce scolpita sulla sua superficie. Fredrik Hiebert della National Geographic Society, uno dei testimoni di questa incredibile scoperta, ha confessato: “Sono assolutamente stupefatto. Le ginocchia mi tremavano perché non mi aspettavo di vedere quello che abbiamo trovato“.

Queste due lastre sepolcrali costituiscono un enigma avvolto dal mistero. Cosa contengono esattamente? Quali segreti potrebbero rivelare sulla storia di Gesù e sulla sua sepoltura?

Cosa è stato trovato nella tomba di Gesù?

La rivelazione delle due lastre sepolcrali all’interno della tomba di Gesù ha portato alla luce non solo un importante segreto archeologico, ma anche una nuova chiave per comprendere la storia millenaria del Santo Sepolcro. Grazie all’analisi dei campioni di malta prelevati da varie parti della struttura, è stato possibile stabilire con una certezza senza precedenti che la prima lastra fu verosimilmente murata intorno all’anno 345.

Questa scoperta ha un’importanza straordinaria poiché rappresenta la prova fisica più antica del santuario romano situato in questo sito. Fino a questo momento, la ricostruzione storica doveva fare i conti con la distruzione della chiesa del Santo Sepolcro avvenuta nell’anno 1009 e con la ricostruzione successiva, il che rendeva difficile stabilire con precisione la struttura originaria del luogo. Ora, con le datazioni eseguite in laboratori indipendenti e separate, c’è una certezza che il sito della tomba di Gesù è effettivamente quello indicato dai Romani ben diciassette secoli fa come il luogo della sua sepoltura.

Dal punto di vista archeologico, non è ancora possibile affermare con assoluta certezza che questa sia la tomba di Cristo. Tuttavia, ciò che è certo è che parte dell’Edicola, la struttura che ospita la tomba, è stata costruita dai rappresentanti di Costantino. Questi personaggi storici, intorno al IV secolo, demolirono un antico tempio romano che sorgeva su una tomba scavata in una grotta calcarea. Si tratta dunque di scoperta cruciale per gettare nuova luce sulla storia del luogo e sulla sua importanza nei primi anni del Cristianesimo.

Fenomeni paranormali nella tomba di Gesù? I misteriosi eventi

Dopo aver completato i lavori di riapertura della tomba di Gesù nell’ottobre del 2016, gli studiosi hanno chiuso nuovamente l’accesso a questa reliquia straordinaria. Da quel momento, i reperti ritrovati al suo interno hanno costituito oggetto di attente e prolungate analisi. Tuttavia, a seguito della riapertura, nel novembre dello stesso anno, circolarono storie intriganti e misteriose legate a eventi paranormali che avrebbero avuto luogo durante i lavori.

Uno dei fenomeni più notevoli fu la diffusione di un “dolce aroma” che sembrava emanare dalla tomba. Questo profumo particolare, secondo alcune testimonianze, ricordava le manifestazioni olfattive spesso associate a certi santi e figure religiose. È importante notare che, sebbene questo fenomeno abbia suscitato l’interesse di molti, la cautela è richiesta in merito. Potrebbe essere stato causato da varie spiegazioni, tra cui l’autosuggestione o residui di unguenti profumati lasciati dai pellegrini nel corso dei secoli.

Tuttavia, ciò che suscitò ancor più curiosità fu un altro fenomeno paranormale che coinvolse gli strumenti di misurazione utilizzati dagli scienziati. All’epoca, fu raccontato che quando questi strumenti venivano collocati in posizione verticale sulla pietra su cui, secondo la tradizione, ha riposato il corpo di Cristo, gli apparecchi smettevano di funzionare correttamente o addirittura si guastavano. Queste perturbazioni elettromagnetiche non possono essere facilmente spiegate e hanno alimentato il dibattito sulla possibile influenza di forze inspiegabili all’interno della tomba.

Questi eventi misteriosi, benché non possano essere considerati prove concrete di fenomeni paranormali, aggiungono una dimensione intrigante alla storia della tomba di Gesù e continuano a suscitare l’interesse di ricercatori, esperti e devoti di tutto il mondo. Mentre gli studi proseguono nel loro incessante lavoro, la tomba di Gesù rimane un luogo di mistero e meraviglia, dove la fede, la storia e la scienza si intrecciano in un affascinante enigma.

Il sito alternativo al Santo Sepolcro? È la vera tomba di Gesù?

La ricerca della vera tomba di Gesù è stata oggetto di dibattito e speculazioni per secoli. Uno dei siti alternativi che è stato proposto si trova a pochi passi dalla porta di Damasco e viene oggi comunemente conosciuto come “the garden tomb“. Durante il periodo del governatorato britannico, alcuni studiosi protestanti individuarono questo luogo come una possibile sepoltura di Gesù.

Questo sito presenta caratteristiche intriganti, tra cui una collinetta che, in determinati momenti della giornata e durante specifici periodi dell’anno, assume una forma che ricorda un teschio. Presso questa collinetta si trova una tomba scolpita nella roccia, sigillata da una pietra tonda, che sembra corrispondere alla descrizione della tomba di Gesù. Inoltre, il ritrovamento di un’antica pressa per il vino nelle vicinanze ha alimentato la teoria che questo luogo potesse essere effettivamente il sepolcro di Cristo.

Sembra che vi siano indizi nelle Scritture che corroborano l’ubicazione della tomba di Gesù presso un giardino. Il Vangelo di Giovanni, in particolare, menziona: “Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto“. Questa descrizione coincide con il sito e sembra sostenere la tradizione religiosa che lo identifica come il luogo della sepoltura di Gesù.