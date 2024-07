Hai sempre schiacciato le bottiglie di plastica nel modo sbagliato: il modo corretto per la differenziata

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

La plastica è un materiale inquinante che minaccia il nostro ecosistema: per questo riciclarla è l’unico sistema possibile e da qualche anno la raccolta differenziata è una realtà importante in tutte le città d’Italia. Ma a volte, nonostante gli sforzi, finiamo per commettere errori per banale ignoranza nella preparazione del nostro rifiuto da differenziare: il più comune riguarda le bottiglie di plastica. Moltissime persone schiacciano la bottiglia di plastica vuota, in modo da occupare meno spazio e seguendo anche le direttive che gli stessi Comuni forniscono. Ma il punto è: come si schiacciano le bottiglie di plastica?

Ecco il modo giusto di schiacciarle

La maggior parte delle persone schiaccia la bottiglia dall’alto verso il basso: sbagliato. La bottiglia andrebbe schiacciata nel senso della lunghezza, come una sottiletta. A dircelo l’intervista al responsabile di una azienda, la Revet, che in Toscana si occupa di raccolta, selezione e avvio al riciclo delle differenziate in plastica: per smaltire correttamente le bottiglie di plastica bisogna svuotarle completamente, schiacciarle nel senso della lunghezza (quindi non accartocciarle) e tapparle.

Attenzione ai tappi

La bottiglia semi-piena o non schiacciata rischia di scivolare giù dai nastri che trasportano il rifiuto verso le varie macchine selezionatrici e finire nella raccolta indifferenziata. La grande differenza fra il rifiuto riciclato e quello non riciclabile è il costo: un rifiuto valorizzato porta un guadagno, uno non riciclabile un costo, che ricade sulle spalle di tutta la comunità. I tappi vanno sempre avvitati alle bottiglie, perché aiutano a mantenerle nella forma corretta e inoltre da soli finirebbero sicuramente per rotolare nell’indifferenziato.

Non importa invece togliere l’etichetta alla bottiglia: i riciclatori hanno grosse vasche dove i rifiuti vengono lavati e separati da altri materiali che non sono PET e dalla carta. Non è quindi importante separarli all’inizio. (Sai perché è importante non riutilizzare le bottiglie di plastica?)

Errori da evitare

Molto spesso commettiamo errori nella raccolta differenziata non solo per distrazione, ma anche per la mancata comunicazione di dettagli importanti: purtroppo il nostro sbaglio ricade su noi stessi, sulla comunità e ovviamente sul benessere del pianeta.

Intanto è già stata inventata la bottiglia da mangiare, che potrebbe portare ad una drastica riduzione degli imballaggi di plastica: in attesa che venga commercializzata, in Sardegna c’è chi vi offre due bicchieri di vino se mantenete pulita la spiaggia!