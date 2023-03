Semi di canapa, i benefici di mangiarne una manciata al giorno

Nella nostra alimentazione faremmo bene a includere una manciata di semi di canapa al giorno. Si tratta infatti di un superfood che fa molto bene alla salute, come conferma persino la scienza. Niente paura, sono selezionati a partire da speciali sementi autorizzate di Canapa Sativa alimentare, prive degli effetti psicotropi del THC.

I semi di canapa sono davvero un alimento completo dal punto di vista del contenuto di aminoacidi e fanno bene perché contribuiscono a fornire il giusto apporto di vitamine e di minerali. Non solo ricchi di proteine, ma anche di fibre e acidi grassi come omega-3 e omega-6. I semi di canapa hanno effetti antiossidanti e possono aiutare a ridurre i sintomi di vari disturbi, con benefici per la salute del cuore, delle articolazioni e della pelle. Come se non bastasse si rivelano adatti a prevenire il colesterolo alto, l’asma, la sinusite, e ancora l’artrosi, tracheite e malattie legate all’apparato cardiocircolatorio.

Come accennato prima i semi di canapa, tra le altre cose, sono una fonte di grassi buoni, privi cioè di grassi trans e con un basso contenuto di grassi saturi. Quando vengono consumati con la loro buccia allora diventano un portento per quel che riguarda il loro essere fonte di fibre. Sappiamo bene che consumare la giusta quantità di fibre ogni giorno serve a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue, ridurre la fame e sentirsi sazi, aiutare nella gestione del peso.

Parlavamo di vitamine e minerali: i semi di canapa contengtono vitamina E, che ha una fondamentale azione antiossidante, e minerali come potassio, magnesio, fosforo e calcio. Uno studio del 2018, inoltre, pone l’accento su come i semi di canapa possano avere effetti neuroprotettivi, antinfiammatori e aiutare il sistema immunitario anche in presenza di situazioni neruologicamente difficili come il morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, sclerosi multipla e dolore neuropatico.

Ma come consumare i semi di canapa? Crudi, aggiungendoli come condimento alle insalate, macedonie e muesli per la colazione. Possono essere anche usati per decorare i dessert o nella preparazione del pane, anche se va detto che il valore nutrizionale dei semi resta inalterato solo quando sono crudi.