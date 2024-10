Halloween, il Sole si prepara a fare 'dolcetto o scherzetto'? La minaccia tecnologica di fine Ottobre

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Siamo ormai entrati negli ultimi giorni di ottobre e, con Halloween alle porte, il clima si è già colorato di decorazioni che richiamano zucche, teschi e costumi spaventosi… Tuttavia, c’è anche un altro protagonista di questo “dolcetto o scherzetto”. Stiamo parlando del Sole che, in piena attività durante i suoi cicli, è pronto sia a regalarci degli spettacoli mozzafiato che a mettere a rischio le nostre tecnologie. Ma cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni. Non ci resta che provare a scoprirlo insieme.

“Dolcetto o scherzetto”: il Sole si prepara per Halloween

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ormai da qualche mese, il Sole ha raggiunto una fase cruciale del suo ciclo, ovvero il cosiddetto “massimo solare”.

Si tratta di un momento che si ripete ogni undici anni e che segna il picco di attività della nostra stella. Si tratta quindi di una fase nella quale il Sole diventa più attivo e irrequieto, lanciando nello spazio espulsioni di massa coronale (CME) e provocando tempeste geomagnetiche. Questi eventi, pur affascinanti, possono avere un impatto significativo sulla Terra.

I cieli di tutto il mondo, già da qualche tempo, si sono colorati con delle stupende aurore boreali a latitudini insolite, tanto che le abbiamo viste anche in Italia. Le sfumature intense di colori che sembrano usciti da una tavolozza cosmica ci hanno sì regalato un “dolcetto” fatto di arcobaleni celesti, ma potrebbero riservarci uno scherzetto assai meno romantico.

Il “lato oscuro” del Sole: cosa potrebbe accadere a fine ottobre

Il Sole brucia ininterrottamente e, quando entra nella sua fase di “fuoco e fiamme” non si limita solo ad illuminare il cielo con le sue inaspettate aurore boreali. Le sue attività, infatti, possono avere effetti diretti sulle nostre tecnologie.

Le particelle cariche che le tempeste solari scagliano nello spazio, interagiscono infatti con il campo magnetico terrestre, facendo sì che si creino dei disturbi di non poco conto nei sistemi di telecomunicazione e navigazione satellitare.

Questo fenomeno è noto a tutti come “tempesta geomagnetica” e, anche se sull’argomento c’è tanta disinformazione e spesso i più complottisti ricamano delle teorie assurde, si tratta di un evento che può influenzare praticamente ogni cosa: dai satelliti ai sistemi GPS. Un problema che rischia di causare disservizi che possono tradursi in perdite economiche importanti per chi con questi sistemi lavori.

Lo scorso maggio, ad esempio, la tempesta solare che ha colpito i sistemi GPS utilizzati in agricoltura ha causato danni per circa 500 milioni di dollari… Praticamente, le “carezze” cosmiche che ci regala il sole possono diventare vere e proprie frustate per le nostre tecnologie.

Con Halloween alle porte, le previsioni indicano un aumento dell’attività solare a partire dalla fine d’ottobre. È per questo motivo che questo periodo dell’anno rischia di trasformarsi in un gioco di “dolcetto o scherzetto” tra noi e il Sole. Gli scienziati sono in allerta, tanto che l’attività solare è costantemente monitorata al fine di prevedere se e quando potrebbero verificarsi delle tempeste geomagnetiche significative. Se dovessero colpirci per questo Halloween, i danni rischiano di essere notevoli.