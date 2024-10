Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Intuire cosa significa la sigla UNESCO non è difficile, ma solo se si conosce bene la storia e l’importanza di questa organizzazione riconosciuta in tutto il mondo. L’UNESCO è stata fondata nel novembre del 1945 a seguito della Conferenza dei Ministri Alleati dell’Educazione (CAME) ma la sua Costituzione è entrata in vigore solo un anno dopo grazie all’approvazione di 20 Stati. Così come l’ONU, anch’essa si occupa di mantenere la pace e la comprensione fra i diversi stati e lo fa attraverso la promozione di opere d’arte, monumenti (come la Sagrada Familia, luoghi d’interesse generale e bellezze naturali di ogni genere.

La storia dell’UNESCO

L’Italia è entrata a far parte dell’UNESCO l’8 novembre del 1947 grazie al parere unanime di tutti i membri già presenti. D’altronde proprio in Italia si trovano numerose aree e località che sono state dichiarate Patrimonio dell’umanità. Ad esempio, I Sassi e il parco delle chiese rupestri di Matera (Basilicata), il Centro Storico di Napoli, la costiera amalfitana, Castel del Monte (Puglia), Piazza dei miracoli a Pisa e tantissime altre perle che rendono il Belpaese uno dei più visitati dai turisti.

Per fare un altro esempio, 5 città italiane appartengono al Network delle Città creative, un’iniziativa indetta dall’organizzazione nel 2004:

Bologna (categoria musica),

(categoria musica), Fabriano (categoria artigianato e arti popolari),

(categoria artigianato e arti popolari), Torino (categoria design),

(categoria design), Parma (categoria gastronomia)

(categoria gastronomia) e Roma (categoria cinema).

La sede centrale dell’UNESCO si trova a Parigi, nella zona di Champ de Mars vicino la Tour Eiffel, in uno splendido palazzo realizzato da Pier Luigi Nervi, Bernard Zehrfuss e Marcel Breuer. Ora serve spiegare cosa significa la sigla UNESCO.

Cosa significa la sigla UNESCO

Le prime 2 lettere dell’acronimo UNESCO significano United Nations, per indicare tutti gli stati membro che vi aderiscono. La lettera finale, la O, invece sta per Organization, ovvero organizzazione. Le 3 lettere centrali indicano lo scopo, la missione dell’UNESCO. La E significa Educational, la S sta per scientific e la C vuol dire cultural. Quindi secondo la traduzione italiana UNESCO è l’acronimo di Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (in inglese United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).