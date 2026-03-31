Torna il calabrone asiatico: dove si nasconde in primavera e come riconoscerlo subito

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Con il ritorno dell’aria mite e delle giornate soleggiate, la consueta pulizia di primavera porta a riaprire ambienti rimasti sigillati per mesi. Luoghi come balconi, rimesse e sottotetti diventano lo scenario di una scoperta spesso inquietante. Tra i mesi di febbraio e maggio, le regine di Vespa velutina, meglio conosciuta come calabrone asiatico, emergono dal loro svernamento con un unico obiettivo: fondare una nuova colonia. Il rischio principale deriva proprio dalla straordinaria discrezione di questa fase iniziale, poiché il nido primario è una struttura minuscola che può essere facilmente confusa con un detrito o un vecchio pezzo di carta.

In Italia questa specie rappresenta ormai una minaccia consolidata e la sua diffusione è costantemente monitorata da una rete nazionale coordinata dal CREA. Sebbene la presenza sia storica in regioni come la Liguria e la Toscana, le segnalazioni recenti indicano un’espansione preoccupante in Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, arrivando a toccare persino territori più distanti come la Puglia e la Sardegna. Essere vigili durante queste settimane è fondamentale per fermare il ciclo riproduttivo di un predatore che mette a dura prova l’ecosistema locale.

Dove cercare e come individuare i siti di nidificazione

Le regine sono abili nel selezionare siti che offrano il massimo della protezione con il minimo disturbo. I manufatti umani rappresentano per loro una sorta di albergo ideale, poiché forniscono superfici solide e riparo dalle intemperie. La ricerca deve partire dai punti più alti della casa, come i sottobalconi, le verande e le sporgenze dei tetti. Particolare attenzione va prestata alle grondaie e ai cornicioni, dove la conformazione architettonica crea angoli ciechi difficili da ispezionare senza un’osservazione mirata.

Un altro luogo estremamente insidioso è il casotto degli attrezzi o la legnaia, ambienti solitamente tranquilli dove le giunzioni tra le travi e la copertura del tetto offrono un supporto perfetto per la fibra cartacea del nido. Anche le semplici tettoie esterne o i pergolati possono ospitare queste piccole sfere grigiastre. Il segnale rivelatore più importante non è però visivo, ma comportamentale: se si nota un grosso insetto che compie un andirivieni ripetuto e metodico verso lo stesso identico punto, è quasi certo che in quella posizione sia in corso la costruzione di una colonia.

Identikit del calabrone asiatico per evitare falsi allarmi

La Vespa velutina possiede caratteristiche cromatiche molto specifiche che la distinguono nettamente dalla comune Vespa crabro. Il corpo appare visibilmente più scuro, quasi nero, mentre l’addome è attraversato da una singola, evidente fascia giallo-arancio verso la parte terminale. Tuttavia, il dettaglio diagnostico più celebre resta la colorazione delle zampe, che presentano estremità di un giallo intenso in forte contrasto con la parte superiore scura, motivo per cui è spesso chiamata calabrone a zampe gialle.

In questa fase la regina è sola o assistita da pochissime operaie, rendendo il nido primario vulnerabile. Se si attende l’estate, la colonia si sposta verso nidi secondari molto più grandi e posizionati spesso a quote elevate, talvolta oltre i cinque metri d’altezza sulle chiome degli alberi, rendendo qualunque operazione di bonifica estremamente complessa, costosa e pericolosa.

Sicurezza e protocolli di segnalazione corretti

Nonostante le dimensioni ridotte della struttura in primavera, la regina è dotata di un istinto protettivo molto forte e può diventare estremamente aggressiva se percepisce una minaccia. Le punture del calabrone asiatico sono dolorose e, a causa della tossicità del veleno, possono scatenare reazioni allergiche gravi o, nei soggetti predisposti, un pericoloso shock anafilattico. La linea d’azione corretta prevede sempre il mantenimento di una distanza di sicurezza e il rifiuto categorico del “fai-da-te”.