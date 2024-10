Vip e personaggi nati il 24 settembre: tutti i compleanni illustri

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Fare gli auguri ai nati oggi è doveroso, così come bisogna augurare buon compleanno a coloro che sono nati il 24 settembre. Sono davvero moltissimi, infatti, i personaggi dello spettacolo che in questa data festeggiano la lieta ricorrenza. Ma chi sarà mai nato in questo giorno? E con chi condivide il compleanno? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Chi è nato il 24 settembre? Pedro Almodovar e Pierre Cosso

Fra i nati del 24 settembre bisogna menzionare obbligatoriamente il regista Pedro Almodovar, nato a Calzada de Calatrava, un piccolo comune della Spagna, nel 1949. Sicuramente si è fatto apprezzare dal pubblico soprattutto nel ruolo di regista, ma nel corso della sua carriera ha lavorato anche come produttore cinematografico, sceneggiatore, scrittore e musicista. Insomma, è sicuramente un artista a tutto tondo! Alcuni dei suoi film più famosi sono Tutto su mia madre e Parla con lei. È nato lo stesso giorno, ma a dodici anni di distanza rispetto a Pedro Almodovar, l’attore, cantante e compositore francese Pierre Cosso. Originario di Algeri, sua città natale, viene ricordato soprattutto per la sua apparizione nel film francese La Boum 2, conosciuto in Italia con il titolo Il tempo delle mele 2. Nel film, Pierre Cosso vestiva i panni di Philippe Berthier, il fidanzato della bellissima protagonista Victoire Berreton, interpretata da una meravigliosa Sophie Marceau. Ha preso parte anche ad altre pellicole, anche se tuttavia la sua carriera si è svolta per lo più tra fiction e serie televisive francesi.

Fra i nati oggi va menzionato anche James Maury Henson, meglio conosciuto con il nomignolo Jim. Henson, nato a Greeville nel 1936, è divenuto famoso al grande pubblico per aver inventato dei personaggi entrati nei cuori della gente e nella storia della televisione mondiale: i Muppets, tra cui i più famosi sono Kermit la Rana e Ernie. I lettori più giovani non li conosceranno, ma i Muppet hanno allietato le giornate di numerosi bambini: si tratta di buffi burattini che ne combinano di tutti i colori e suscitano grosse risate. Il regista e inventore di questi splendidi personaggi si è spento a New York il 16 maggio del 1990. Poi, tra i nati oggi c’è anche lo scrittore statunitense Francis Scott Key Fitzgerald, nato a Saint Paul nel 1896. La critica e il pubblico lo considerano uno dei migliori autori dell’età del jazz, oltre che uno scrittore della Generazione Perduta, attiva a partire dalla fine degli anni novanta del XIX secolo. La sua opera più famosa a detta di molti è The Great Gatsby (Il Grande Gatsby), pubblicata a New York nel 1925. Il suo ultimo romanzo è stato The Last Tycoon (Gli ultimi fuochi), prima che Fitzgerald si spegnesse a Los Angeles il 21 dicembre 1940 in seguito ad un attacco di cuore.

Imprenditori e showgirl nati in questo giorno: da Riccardo Illy a Oscar Farinetti

Dagli artisti passiamo ad un imprenditore. Infatti tra i nati il 24 settembre bisogna necessariamente citare anche Riccardo Illy. Originario di Trieste, città che gli ha dato i natali nel 1955, Illy ha origini ungheresi da parte di suo padre. La sua famiglia ha fondato l’Illycaffè, la famosa azienda top nel settore del caffè. Tra il novembere del 1993 e il maggio del 2001 è stato sindaco della città di Trieste, mentre dal giugno del 2003 all’aprile del 2008 è stato presidente della regione Friuli-Venezia Giulia. Il 2 giugno del 2009 gli è stata attribuita la prestigiosa onorificenza di Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Inoltre ha ricevuto un’altra fascia d’Onore al Merito dalla Repubblica Austriaca.

Il 24 settembre di diciannove anni dopo è nata Alessia Merz, bellissima modella, showgirl, conduttrice e attrice. Originaria di Trento, ha iniziato la sua carriera televisiva con il programma Non è la Rai. In quel periodo è stata notata da Antonio Rocci, che l’ha scelta per il ruolo di velina nella trasmissione Striscia la notizia, assieme alla collega Cristina Quaranta. È stata anche inviata del programma sportivo Quelli che il calcio, in onda su Rai 2.

Il 24 settembre è il compleanno di un altro grande imprenditore, Natale Farinetti, conosciuto principalmente con il nome Oscar Farinetti. È entrato nel mondo del mercato come proprietario della catena di elettrodomestici Unieuro, ereditata da suo padre Paolo Farinetti. Successivamente ha fondato l’impresa Eataly, che sta riscuotendo un numero sempre maggiore di successi. Attualmente sono state aperte numerose sedi dei suoi supermercati/ristoranti in giro per il mondo: oltre alle tante sedi italiane ce ne sono diverse in Giappone, negli Stati Uniti d’America, ad Istanbul, a Monaco di Baviera, a San Paolo e a Dubai.