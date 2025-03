Vip e personaggi nati il 28 marzo, tutti i compleanni delle celebrità

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

l 28 marzo è una data che ha visto nascere alcuni dei nomi più iconici della cultura pop, del cinema e della musica. Tra questi spicca Lady Gaga, una delle artiste più influenti e rivoluzionarie del nostro tempo. Ma non solo: in questa data sono nati anche altri personaggi che, con il loro talento, hanno lasciato un’impronta indelebile nel loro campo. Scopriamo insieme chi sono i vip nati il 28 marzo e cosa li rende unici.

Lady Gaga: Una popstar senza confini

Nata il 28 marzo 1986 a New York, Lady Gaga, al secolo Stefani Joanne Angelina Germanotta, è senza dubbio una delle artiste più eclettiche e influenti della musica moderna. Con il suo stile provocatorio, la sua voce potente e la sua presenza scenica unica, ha conquistato il mondo con album come The Fame (2008), che le ha permesso di diventare una delle figure più riconoscibili nel panorama pop mondiale.

Lady Gaga ha infranto ogni barriera nel mondo della musica pop, sperimentando con vari generi musicali, dall’electropop al jazz. Ha ottenuto successi incredibili come Poker Face, Bad Romance e Shallow, brano tratto dalla colonna sonora del film A Star Is Born (2018), che le è valso anche un Oscar per la miglior canzone originale. La sua carriera è stata una continua reinvenzione, passando dal pop mainstream a progetti più personali e intimi. Ma oltre alla musica, Lady Gaga è anche un’attivista, impegnata in cause sociali e politiche, come la lotta per i diritti della comunità LGBTQ+ e la sensibilizzazione sulla salute mentale.

Maxim Gorky: Il letterato che ha cambiato la Russia

Un altro vip nato il 28 marzo è Maxim Gorky (nato il 28 marzo 1868), uno degli scrittori più importanti della letteratura russa. Autore di opere come Madre e La casa degli altri, Gorky ha avuto una carriera che si è intrecciata con gli eventi storici cruciali della sua epoca, come la rivoluzione russa. La sua scrittura era fortemente influenzata dai temi sociali, tra cui la lotta per i diritti dei lavoratori e l’emancipazione delle classi più povere.

La sua influenza sulla letteratura russa e mondiale è stata straordinaria, tanto che la sua figura è ancora oggi oggetto di studi e approfondimenti. La sua visione di una società più giusta e la sua lotta contro le ingiustizie sociali hanno reso Gorky una figura di riferimento non solo per gli scrittori, ma anche per i politici e gli attivisti.

Maxim Gorky: Il pensatore che ha cambiato la storia

Anche se il nome Maxim Gorky potrebbe sembrare meno immediatamente familiare rispetto a quello di una popstar, la sua importanza nella storia della letteratura e della politica russa è stata fondamentale. Gorky ha spinto molti a riflettere sulla condizione umana, sulle disparità sociali e sulla necessità di una rivoluzione culturale e politica. La sua influenza sulla letteratura e sulla cultura russa è ancora viva, tanto che le sue opere sono letture fondamentali in molte scuole e università di tutto il mondo.

Dirk Bogarde: Un divo del cinema britannico

Un altro grande nome nato il 28 marzo è Dirk Bogarde, attore e sceneggiatore britannico, nato nel 1921. Con una carriera che ha spaziato dal cinema drammatico a quello romantico, Bogarde è stato uno degli attori più amati degli anni ’50 e ’60. La sua carriera cinematografica include pellicole come Death in Venice (1971) e The Night Porter (1974), che lo hanno reso famoso per il suo stile sofisticato e il suo approccio alla recitazione, che combinava eleganza e profondità emotiva.

Oltre alla sua carriera da attore, Dirk Bogarde ha anche lavorato come sceneggiatore e romanziere, continuando a esercitare una grande influenza nella cultura britannica anche fuori dai set cinematografici. La sua carriera ha attraversato i cambiamenti più importanti della società e del cinema del suo tempo, e il suo talento è ancora oggi ricordato e celebrato.