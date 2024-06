Anche in Umbria esiste un posto simile al Natisone: la balneazione è vietata ma in pochi lo sanno

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

La recente tragedia del Natisone in Friuli Venezia Giulia ha scosso profondamente gli italiani. La piena improvvisa del fiume ha provocato la scomparsa di tre persone, tra cui Cristian, ancora disperso, mentre i corpi senza vita delle due ragazze, Patrizia e Bianca, sono stati tragicamente ritrovati. L’incidente ha messo in luce i pericoli nascosti delle acque, anche in luoghi di bellezza naturale. E il Natisone non è l’unico posto d’Italia esposto ad un rischio così grande come quello che ha portato alla tragedia dei tre ragazzi.

Tragedia del Natisone: cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il comune di Premariacco, in provincia di Udine, è stato teatro di una tragedia che ha colpito profondamente la comunità. Tre giovani, Patrizia, Bianca e Cristian – di età compresa tra i 20 e i 25 anni – sono stati travolti dalla piena improvvisa del fiume Natisone. Il corso d’acqua, noto per le sue insidiose forre, è stato ingrossato a monte da piogge eccezionali, trasformandosi in pochi minuti in un torrente impetuoso. La forza delle acque ha sorpreso i ragazzi, lasciando loro poche possibilità di salvezza e causando una vera e propria tragedia: trovati i corpi delle due ragazze, risulta ancora disperso Cristian, mentre procedono incessanti i lavori di ricerca da parte dei soccorritori.

In Umbria c’è un luogo simile: i pericoli delle Mole di Narni

In Umbria, forse non tutti sanno che esiste un luogo simile che rappresenta un pericolo analogo: le Mole di Narni. Queste splendide piscine naturali, formate dal fiume Nera, attirano molti visitatori, affascinati dalla bellezza del paesaggio. Tuttavia, nonostante la loro apparente tranquillità, queste acque nascondono insidie pericolose. Le Mole di Narni sono soggette a onde anomale e improvvise inondazioni, causate dai rilasci d’acqua della vicina centrale idroelettrica.

Il divieto di balneazione è chiaramente indicato in alcune aree delle Mole di Narni, con cartelli che avvertono del pericolo e spiegano che il rilascio dell’acqua viene segnalato dal suono di una sirena. Tuttavia, non tutte le sponde sono adeguatamente segnalate, e molti visitatori, ignari del rischio, si tuffano comunque nelle acque apparentemente sicure. L’avviso acustico della sirena, inoltre, non sempre funziona correttamente, aumentando ulteriormente il pericolo per chi si trova in acqua.

Questa situazione richiama alla mente la tragedia del Natisone e sottolinea l’importanza di rispettare i divieti di balneazione, anche quando non sembrano immediatamente necessari. Ma, soprattutto, rivela quanto sia importante muoversi sempre con cautela quando ci si trova vicino all’acqua – fiume, lago o stagno che sia.

Le Mole di Narni, con la loro bellezza naturale, continueranno ad attirare turisti, ma è fondamentale che questi siano consapevoli dei pericoli e rispettino i divieti per evitare tragedie simili a quella del Natisone. La sicurezza deve sempre essere la priorità di chi si reca in visita in luoghi così suggestivi, affinché tutti possano godere delle meraviglie naturali senza correre rischi inutili. La natura è meravigliosa e terribile contemporaneamente.

Anche i luoghi che a prima vista sembrano tranquilli, siamo tristemente arrivati a scoprire, possono diventare in pochi minuti estremamente pericolosi. Non dobbiamo mai sottostimare la potenza della natura.