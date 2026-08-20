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Autostrade, statali e provinciali finiscono nel calendario della Polizia Stradale: dove sono previste le postazioni mobili.

L’ultimo grande weekend di agosto porta sulle strade italiane migliaia di automobilisti di ritorno dalle vacanze, ma anche una fitta rete di controlli con autovelox mobili. La Polizia Stradale ha pubblicato il calendario delle postazioni previste nella settimana dal 17 al 23 agosto 2026, con verifiche distribuite su autostrade, statali e provinciali di numerose Regioni.

Per chi si mette in viaggio tra venerdì 21 e domenica 23 agosto, conoscere le arterie interessate può essere utile soprattutto per programmare gli spostamenti. L’obiettivo dichiarato dei controlli resta la prevenzione degli incidenti attraverso il rispetto dei limiti di velocità, particolarmente importante nei giorni caratterizzati dai grandi flussi di rientro.

Autovelox dal 21 al 23 agosto: le strade da tenere d’occhio

Tra le Regioni con il programma più articolato figurano Piemonte, Marche, Sardegna e Veneto.

In Piemonte venerdì 21 agosto sono previste postazioni su diverse autostrade, tra cui A6 Torino-Savona, A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, A33 Asti-Cuneo, A4 Torino-Milano, A5 Torino-Aosta, A55 Tangenziale di Torino e A8. I controlli coinvolgono anche numerose statali e provinciali. Il dispositivo resta particolarmente esteso sabato 22 e domenica 23 agosto.

Nelle Marche, altro territorio interessato da numerosi controlli, venerdì 21 compaiono nel calendario A14 Bologna-Taranto, RA11 Ascoli-Porto d’Ascoli, SS16 Adriatica, SS210, SS3 Flaminia, SS4 Salaria, SS76, SS77 e alcune provinciali. Sabato e domenica restano interessate diverse delle principali arterie regionali, tra cui A14 e SS16.

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Controlli in Lazio, Lombardia, Veneto e Toscana

Nel Lazio, venerdì 21 agosto la postazione indicata riguarda l’A24 nel tratto tra il Grande Raccordo Anulare e Castel Madama, nella provincia di Roma. Domenica 23 agosto il calendario segnala invece l’A12 Civitavecchia-Maccarese.

In Lombardia venerdì 21 e sabato 22 agosto è indicata la SS9 Via Emilia nella provincia di Lodi, mentre domenica 23 il controllo riguarda l’A7 Milano-Genova in provincia di Pavia.

Chi viaggia in Veneto deve prestare particolare attenzione alle grandi direttrici autostradali. Venerdì 21 agosto sono indicate l’A4 Torino-Trieste in provincia di Padova e la SS47 nel Bellunese. Sabato 22 e domenica 23 le postazioni previste riguardano l’A4 sia nella provincia di Venezia sia in quella di Padova.

In Toscana, venerdì 21 è segnalata l’A12 Genova-Roma in provincia di Livorno. Sabato 22 i controlli interessano invece l’A1 Milano-Napoli nelle province di Firenze e Arezzo e nuovamente l’A12 nel Livornese.

Sardegna, Sicilia e Puglia: i controlli nel weekend

La Sardegna presenta controlli in tutte le giornate della settimana. Venerdì 21 sono indicate postazioni sulla SS131 Carlo Felice nelle province di Sassari e Cagliari e sulla SS131 Diramazione Centrale Nuorese nel Sassarese. Sabato 22 il programma comprende anche la SS554 Cagliaritana, mentre domenica 23 restano sotto controllo diversi tratti della SS131 e della sua Diramazione Centrale Nuorese.

In Sicilia, venerdì 21 agosto compaiono A19 Palermo-Catania, A18, SS115 nel Ragusano e SS640 di Porto Empedocle nell’Agrigentino. Sabato sono previste postazioni su A18, A20, SS189 e SS626; domenica 23 resta indicata la SS626 in provincia di Caltanissetta.

In Puglia, sabato 22 agosto è prevista una postazione sulla SS89 Garganica in provincia di Foggia.

Le Regioni senza postazioni programmate

Il calendario non indica postazioni mobili per la settimana dal 17 al 23 agosto in Molise e Trentino-Alto Adige. Questo dato, però, non significa che sulle strade di queste Regioni non vengano effettuati controlli: l’elenco riguarda le postazioni mobili comunicate nel programma settimanale e non comprende necessariamente ogni attività di vigilanza.

Lo stesso principio vale per tutte le altre zone d’Italia. Il calendario permette di conoscere in anticipo alcune tratte monitorate, ma il rispetto dei limiti resta necessario lungo l’intero percorso, indipendentemente dalla presenza annunciata di un autovelox.