Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

C’è un momento dell’anno, tra settembre e novembre, in cui le Dolomiti sembrano davvero prendere fuoco. Non è un effetto ottico artificiale, né un evento creato per i social: è un fenomeno naturale che trasforma le pareti rocciose dell’Alto Adige in un mare di luce rossa e arancio. Si chiama Burning Dolomites, e per chi ha la fortuna di assistervi almeno una volta, diventa un ricordo che non si dimentica.

Quando la luce accende la montagna

Il Burning Dolomites è un gioco di natura perfetto, in cui luce, roccia e stagione si incontrano nel modo giusto. Le montagne dolomitiche contengono un minerale chiamato dolomia, che reagisce alla luce del tramonto riflettendo le lunghezze d’onda più calde: il rosso, l’arancio e il rame. Quando il sole cala e i suoi raggi sfiorano le cime in obliquo, la roccia risponde con bagliori infuocati, come se stesse respirando calore.

L’autunno amplifica questo effetto: l’aria è limpida, il cielo terso e le giornate più brevi rendono il tramonto più intenso. A questo si aggiunge il contrasto con i larici dorati che punteggiano i boschi, regalando una tavolozza di colori che spazia dal verde cupo al giallo oro fino al rosso acceso delle vette.

Non è un fenomeno costante: ogni giornata è diversa, e basta una nuvola o un po’ di foschia per spegnere lo spettacolo. Ma quando la luce è quella giusta, le Dolomiti diventano un dipinto vivente.

Il periodo perfetto per assistere al Burning Dolomites

Il momento ideale per godersi questo spettacolo va da metà settembre a inizio novembre, quando il sole scende presto e i tramonti sono più radenti. In queste settimane la Val Gardena si riempie di appassionati di fotografia, escursionisti e curiosi che arrivano solo per catturare quel momento irripetibile.

Le escursioni dedicate partono nel primo pomeriggio per raggiungere i punti panoramici proprio all’ora magica. Le guide locali, con competenza e passione, accompagnano i visitatori lungo sentieri che uniscono paesaggio e narrazione, spiegando il lato scientifico e quello poetico del Burning Dolomites. Spesso, l’esperienza si conclude in rifugio con un aperitivo davanti a un tramonto che tinge di rosso persino i bicchieri.

I migliori punti d’osservazione in Val Gardena

Chi desidera vivere il Burning Dolomites dal vivo deve scegliere con attenzione il punto d’osservazione. Uno dei luoghi più amati è la terrazza panoramica di Sëurasas, sopra Santa Cristina: uno spazio aperto con vista diretta sul gruppo del Sella e sul Sassolungo, dove la luce colpisce le pareti nel modo più scenografico.

Per chi ama camminare, l’escursione verso l’Alpe Juac è più impegnativa ma regala una prospettiva mozzafiato, lontana dal flusso turistico. Qui la montagna appare in tutta la sua maestosità, e il silenzio rende ancora più potente il momento in cui le pareti iniziano a “bruciare”. Le Associazioni Turistiche della Val Gardena organizzano due uscite principali:

il martedì , dallo Stevia all’Alpe Juac, un percorso di circa cinque ore;

, dallo Stevia all’Alpe Juac, un percorso di circa cinque ore; il giovedì, verso Sëurasas, di media difficoltà e con 400 metri di dislivello.

Entrambe le escursioni fanno parte del programma Val Gardena Active, che unisce trekking, conoscenza del territorio e rispetto per la natura.

Un fenomeno autentico, non un effetto da cartolina

Il Burning Dolomites non è uno spettacolo turistico nel senso classico del termine. Non ci sono effetti di luce, palchi o musica: è la montagna stessa che si accende, reagendo alla luce in un modo che la scienza può spiegare ma che resta profondamente emozionante.

Per questo motivo, il fenomeno è diventato anche un simbolo di turismo consapevole: non si tratta di “consumare” un evento, ma di osservare un equilibrio fragile, che dura pochi minuti e non si ripete mai allo stesso modo. Chi sceglie di salire in quota per assistervi accetta anche la possibilità che lo spettacolo non arrivi. Ma proprio questa incertezza è parte della sua bellezza: l’attesa, il silenzio, il cielo che cambia lentamente colore, fino al momento in cui le vette si accendono come braci e tutto intorno si ferma.