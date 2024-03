Puoi guadagnare 100mila euro all'anno: basta un cellulare ai matrimoni

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Trovare un lavoro – e, soprattutto, un lavoro che ci piaccia – non è sempre facile. Nel mondo contemporaneo, però la tecnologia può essere una nostra alleata, che si erge come un faro di possibilità, offrendo ai più creativi e determinati la libertà di inventarsi nuove strade professionali. Lontani dagli schemi tradizionali dell’impiego, sempre più persone stanno scoprendo che un semplice smartphone – lo stesso che usiamo per stare sui social – può trasformarsi in uno strumento per la creazione di opportunità lavorative allettanti e sorprendenti. Tra queste storie di reinvenzione e resilienza, emerge quella di Kristine Satorre, un esempio concreto di come un telefono cellulare possa diventare la chiave per sbloccare un percorso di successo e indipendenza finanziaria. La sua esperienza incarna tutto il potenziale di un’epoca in cui la creatività e la tecnologia si possono fondere per aprire nuovi orizzonti e creare lavori completamente nuovi, dimostrando che, con ingegno e dedizione, il limite delle opportunità è solo la nostra immaginazione. Curiosi di scoprirla? Andiamo a vederla insieme!

Aveva perso il lavoro: ora guadagna 100mila euro l’anno grazie a uno smartphone!

La storia di cui vogliamo parlarvi arriva dall’Australia ma in breve ha fatto il giro del mondo. Nel 2023, Kristine Satorre si è trovata di fronte a un momento terribile quando è stata licenziata dal suo lavoro. Con poche alternative a disposizione, ha deciso di prendere in mano il suo fedele iPhone 12 e di intraprendere una nuova strada diventando una content creator per matrimoni. La sua scelta è stata assolutamente vincente

Oggi, a 28 anni Kristine ha costruito una carriera fiorente che le permette di guadagnare fino a 100mila euro all’anno, dimostrando che con creatività e dedizione, un semplice cellulare può essere lo strumento chiave per il successo.

Il suo percorso è iniziato con una semplice idea scaturita da un video su TikTok che ha catturato la sua attenzione.

Cosa fa una content creator per matrimoni? Il lavoro da 100mila euro all’anno

“Ho visto un video su TikTok con una coppia degli Stati Uniti che spiegava questo concetto e l’ho trovato davvero interessante, specialmente come content creator legata ai momenti più casuali e spontanei“, ha raccontato la donna al Daily Mail.

Il concetto fondamentale del suo business, infatti, risiede nella spontaneità. Una content creator per matrimoni non si limita a realizzare classici servizi fotografici rigidi e ingessati, ma piuttosto si dedica a catturare – anche con una certa discrezione – i momenti puri e genuini di un matrimonio, dalla preparazione alla fine.

La creazione di contenuti durante i matrimoni è già molto popolare tra i giovani della Gen Z e i Millennial, ma Kristine si distingue per il suo approccio unico. “Non sono lì per rimpiazzare chi fa video o i fotografi. Per me è importante rappresentare la prospettiva di un invitato, quindi sono in disparte e catturo momenti puri e genuini, dalla preparazione alla fine, quegli istanti che più facilmente si dimenticano e che spesso neppure si vedono“, ha spiegato ancora la donna.

La strada per raggiungere il suo attuale stipendio non è stata semplice. Kristine ammette di aver iniziato lavorando 80 ore a settimana, ma il suo impegno l’ha portata al successo che ha oggi.

Una via soddisfacente, senza alcun dubbio, ma non priva di rimorsi: “I matrimoni, poi, sono soprattutto durante i weekend, quindi si deve essere pronti a scendere a compromessi e accettare di rinunciare alla vita sociale. Bisogna circondarsi di persone che capiscono e ti supportano ed è necessario capire che si mancheranno uscite, compleanni, eventi e tanto altro“.

Ad ogni modo, nel giro di un anno Kristine ha dovuto ampliare il suo team che ora si occupa di 60 matrimoni, oltre a diverse proposte di matrimonio e a una manciata di eventi aziendali.

Quanto costa una content creator per matrimoni?

Kristine Satorre, oggi, ha fondato un’agenzia che si occupa delle sue attività, The Modern Bride’s BFF. Possiamo dire senza tema di smentita che ha rivoluzionato il concetto di creazione di contenuti per matrimoni, offrendo servizi che vanno oltre il tradizionale scatto fotografico.

I prezzi dei pacchetti offerti dall’agenzia di Kristine variano per adattarsi alle esigenze e al budget di ogni coppia. Si parte da un minimo di 500 dollari fino a 2.650 dollari per matrimonio. Ovvero da 300 a poco più di 1.500 euro.

I servizi inclusi nei pacchetti sono tantissimi: oltre a un numero illimitato di foto e video, Kristine offre la post-produzione di filmati adatti sia per Instagram che per TikTok, consentendo alle coppie di condividere i loro momenti speciali con stile e originalità sui social.

Inoltre, le coppie che optano per i servizi di The Modern Bride’s BFF possono anche godere del noleggio gratuito di pigiami da sposa esclusivi.

Infine, la gestione della post-produzione di foto è video è in certi casi offerta per il giorno stesso, garantendo che i momenti più belli del matrimonio siano pronti per essere condivisi e rivissuti già durante la cerimonia.

Perché i content creator per matrimoni sono di tendenza?

Il mestiere di Kristine, ovvero quello di creatore di contenuti per i social durante un matrimonio, è oggi di tendenza. Ma perché rivolgere a un content creator quando già si contano su fotografi e videomaker professionisti? E se non si è influencer, qual è il valore aggiunto dei contenuti per i propri social?

Secondo gli esperti del settore, la risposta risiede nel desiderio di catturare quei momenti speciali che sfuggono agli obiettivi tradizionali. Molti clienti non si definiscono influencer e alcuni nemmeno utilizzano i social. Tuttavia, cercano qualcosa in più: i momenti dietro le quinte, le risate spontanee, le lacrime di gioia. Spesso si tratta di clienti che apprezzano profondamente l’arte della fotografia e del video, e vogliono immortalare ogni istante prezioso del loro grande giorno.

Ecco perché sempre più coppie si affidano ai content creator per matrimoni. Non si tratta solo di documentare l’evento, ma di catturare l’autenticità e l’intimità che lo caratterizzano. È il modo perfetto per condividere con amici e familiari i dettagli più significativi e coinvolgenti del proprio giorno speciale, creando ricordi indelebili che durano una vita intera.

Inoltre, i creatori di contenuti per matrimoni offrono un approccio fresco e innovativo alla condivisione riguardanti una festa di questo tipo. Grazie alla loro capacità di creare storie coinvolgenti e contenuti visivamente accattivanti, rendono ogni momento indimenticabile e degno di essere condiviso sulle piattaforme digitali, ma anche e soprattutto riescono a raccogliere tutta l’essenza del giorno più speciale di due persone che si amano.