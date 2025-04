Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Sembra quasi troppo bello per essere vero, eppure è tutto reale: un giorno solo, nessun curriculum richiesto, mille euro di compenso e un’esperienza gastronomica d’eccellenza da vivere e raccontare. È l’annuncio che nelle ultime ore ha infiammato il web e attirato l’attenzione di migliaia di utenti, registrando oltre duemila candidature in pochissimo tempo. Il motivo? Un’offerta di lavoro fuori dal comune, che promette non solo un lauto compenso ma anche una giornata all’insegna del gusto e del relax.

Un’offerta stellata (letteralmente)

A lanciare questa proposta fuori dagli schemi è il ristorante Pipero di Roma, celebre per la sua stella Michelin e per una cucina che unisce eleganza, creatività e attenzione maniacale per i dettagli. Il ristorante è noto per la sua cucina contemporanea e l’atmosfera raffinata, con un servizio che unisce accoglienza calorosa e altissima professionalità. In cerca di un assaggiatore d’eccezione per una cena di dieci portate, il locale ha deciso di farlo in un modo insolito: non chiede curriculum, non fa colloqui tradizionali, richiede soltanto una cosa fondamentale: la passione per il cibo.

Il ruolo? Assaporare l’intero menu degustazione, godersi l’esperienza e poi condividere le proprie impressioni. Ma non finisce qui. Al fortunato selezionato saranno garantiti mille euro per la giornata, oltre al rimborso del viaggio (anche in aereo, se necessario), il soggiorno in hotel e naturalmente la cena completa.

Chi può candidarsi?

La bellezza dell’iniziativa sta anche nella sua accessibilità: non sono richiesti titoli, esperienze pregresse nel mondo della ristorazione né particolari competenze. Può candidarsi chiunque, purché ami davvero mangiare bene, abbia voglia di raccontare l’esperienza e sia a proprio agio nel creare qualche contenuto per i social o per il ristorante.

Il compito principale è infatti quello di fornire feedback sull’esperienza culinaria e realizzare qualche scatto o video da condividere, così da raccontare anche agli altri cosa significhi cenare in un ristorante stellato come Pipero.

Un’occasione perfetta per food lover e content creator

In un’epoca in cui il food content è diventato protagonista sui social, questa iniziativa si rivolge in modo diretto non solo agli amanti della cucina, ma anche a chi ama raccontare il cibo con parole, immagini o video. L’opportunità di vivere un’esperienza gourmet da mille e una notte, venendo anche pagati per farlo, è un sogno che si avvera per molti appassionati del settore.

E il bello è che, in questo caso, non conta il numero di follower o la qualità della macchina fotografica: conta la genuinità dell’esperienza, la capacità di assaporare e restituire emozioni.

Come candidarsi

L’annuncio è stato pubblicato sulla piattaforma InfoJobs, e le candidature sono già tantissime. Per partecipare, basta compilare il form presente nell’offerta e spiegare in poche righe perché si ama il cibo e si vorrebbe vivere questa esperienza. Nessuna lettera formale, nessun CV da aggiornare: solo voglia di mettersi in gioco e lasciarsi guidare dal palato.

In un mondo del lavoro spesso pieno di formalità e percorsi rigidi, questa proposta arriva come una ventata di aria fresca. Un’occasione da cogliere al volo — soprattutto se il tuo sogno è sederti a un tavolo stellato e farti pagare per godertelo.