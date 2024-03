Cibo caduto a terra, inutile soffiarci sopra: la scena disgustosa vista al microscopio

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Quante volte ci è capitato di lasciar cadere un pezzo di cibo per terra, e subito dopo di soffiare sulla superficie sperando che così fosse ancora sicuro da mangiare? La “regola dei 3 secondi” (che per alcuni è addirittura estesa a “5 secondi”. ha radici profonde nella cultura popolare, ma la scienza ha più volte dimostrato che non è così semplice. Recentemente, il microbiologo americano Tim Call ha portato avanti un esperimento dai risultati forse ovvi ma per tanti inaspettati, mettendo sotto il microscopio i popcorn caduti sul pavimento di un cinema. Quello che ha trovato ha scosso le fondamenta delle credenze popolari. Come apparivano questi popcorn?

Regola dei 3 secondi: cosa accade al cibo che cade a terra?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La credenza popolare sostiene che se il cibo tocca il pavimento per meno di tre secondi, sia ancora sicuro da mangiare. Anche se questa teoria è stata sfatata più volte dalla scienza, ancora oggi riesce a fare molti proseliti. Non basta il fatto che numerosi esperti abbiano condotto test che dimostrano come i batteri possano contaminare il cibo istantaneamente al contatto con il pavimento. Ad ogni modo, nonostante gli avvertimenti, molti continuano a credere che soffiare sul cibo caduto a terra nello spazio di sicurezza di 3-5 secondi possa renderli sterili o addirittura proteggerli da possibili malattie.

Il microbiologo mostra cosa accade realmente al cibo caduto a terra: non basta soffiarci sopra

È qui che è intervenuto Tim Call, noto microbiologo e divulgatore che gode di un certo seguito su TikTok. Utilizzando la piattaforma online, Call ha deciso di fare un esperimento che potesse mostrare ai suoi seguaci la realtà nascosta dietro questa credenza diffusa. Prima di entrare in una sala cinematografica, ha acquistato un sacchetto di popcorn freschi dal chiosco e ha raccolto un altro campione di popcorn dal pavimento dello stesso cinema. Ciò che ha trovato sotto il microscopio ha stupito sia lui che i suoi follower.

I popcorn caduti a terra presentavano una vera e propria “foresta” di funghi e colonie batteriche, un ambiente ideale per la proliferazione di microrganismi dannosi. Questo risultato è stato confrontato con la relativa sterilità dei popcorn freschi, confermando quanto il contatto con il pavimento possa rappresentare un rischio per la sicurezza alimentare.

Inutile dire che le immagini catturate al microscopio da Tim hanno suscitato scalpore e hanno portato molti a riflettere sulla pratica comune di mangiare cibo caduto per terra soffiandoci sopra per “sterilizzarlo”.

Quindi, la prossima volta che qualcosa finisce sul pavimento, forse è meglio non fidarsi troppo della “regola dei 3 secondi” e optare per un’alternativa più sicura. La scienza ha parlato, ed è chiaro che il cibo caduto sul pavimento, anche per un lasso di tempo molto breve, può essere una fonte di contaminazione significativa. Invece di rischiare la propria salute per un morso di cibo impolverato, è meglio essere prudenti e gettare via tutto quello che è caduto, evitando potenziali problemi di salute. Tra l’altro, grazie a Tim Call e al suo video illuminante, abbiamo potuto vedere la realtà nascosta dietro a quello che potremmo considerare un gesto innocuo.