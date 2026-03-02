Colloquio di lavoro, la "domanda trabocchetto" che può farti perdere l'assunzione

Il narcisismo sul lavoro è un tema sempre più discusso nel mondo delle risorse umane. Se da un lato sicurezza, ambizione e capacità di autopromozione possono sembrare qualità vincenti durante un colloquio, dall’altro alcuni tratti narcisistici possono rivelarsi problematici nel lungo periodo, incidendo negativamente sul clima aziendale e sulla collaborazione tra colleghi. Proprio per questo, un gruppo di ricercatori ha sviluppato un nuovo test psicologico pensato per aiutare i selezionatori a individuare segnali di narcisismo già in fase di assunzione.

Perché il narcisismo può essere un problema in azienda

Il narcisismo non è necessariamente sinonimo di disturbo clinico, ma indica un insieme di caratteristiche: il bisogno costante di ammirazione, la tendenza alla grandiosità, la scarsa empatia e la propensione a mettere i propri interessi davanti a quelli del gruppo. In un contesto lavorativo, queste caratteristiche possono tradursi in una leadership appariscente ma poco collaborativa, difficoltà nella gestione dei conflitti e relazioni professionali instabili.

Durante i colloqui, le persone con alti livelli di autostima ostentata e abilità comunicative marcate possono apparire particolarmente brillanti. La loro sicurezza può convincere i recruiter, ma non sempre questa impressione iniziale corrisponde a una reale capacità di lavorare in team o di contribuire in modo equilibrato alla cultura aziendale. È proprio questa discrepanza tra performance in fase di selezione e comportamento reale sul posto di lavoro ad aver spinto gli studiosi a cercare strumenti più affidabili.

Come funziona il nuovo test

Il nuovo strumento si inserisce direttamente nel processo di colloquio di lavoro e si basa su domande comportamentali e situazionali studiate per far emergere determinati schemi di risposta. Non si tratta di una diagnosi clinica né di un’etichetta definitiva, ma di un metodo per rilevare possibili indicatori di narcisismo attraverso l’analisi delle modalità con cui il candidato racconta esperienze passate, gestisce il successo o attribuisce meriti e responsabilità.

Le risposte vengono valutate secondo criteri strutturati che permettono di andare oltre la semplice impressione soggettiva dell’intervistatore. L’obiettivo è rendere la selezione del personale più consapevole e basata su dati, riducendo il rischio che il carisma o l’autocelebrazione mascherino criticità potenzialmente rilevanti per il lavoro di squadra.

Uno strumento utile, ma non definitivo

Gli esperti sottolineano che il test non deve essere interpretato come una “macchina della verità” capace di decretare in modo assoluto l’idoneità di un candidato. Il narcisismo è solo uno dei tanti aspetti della personalità e, in alcuni contesti, alcune sue componenti – come l’ambizione o la sicurezza – possono persino risultare funzionali.

Ciò che cambia è la prospettiva: integrare strumenti di valutazione psicologica nei processi di assunzione permette alle aziende di prendere decisioni più informate, considerando non solo le competenze tecniche ma anche l’impatto relazionale e culturale del candidato.

Verso una selezione più consapevole

Questo nuovo approccio rappresenta un passo avanti nell’applicazione della psicologia del lavoro ai processi di recruiting. Comprendere meglio i tratti di personalità, inclusi quelli legati al narcisismo, significa puntare su team più equilibrati, relazioni professionali più sane e una cultura aziendale più solida.

In un mercato del lavoro sempre più competitivo, scegliere le persone giuste non significa soltanto valutare il curriculum, ma anche capire come ciascun individuo potrà contribuire – o meno – al benessere collettivo dell’organizzazione.