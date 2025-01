Donna morta per 20 minuti svela cosa ha visto nel Paradiso: 'città di marmo e oro'

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Affrontare la morte non una, ma ben quattro volte è un’esperienza al limite dell’immaginabile, anzi è un’esperienza che nessuno può neanche immaginare, visto che benché siano diversi i racconti di ritorno da altre vite, da quattro è un unicum vero e proprio. Sharon Milliman, autrice e oratrice pubblica di 62 anni originaria della Virginia Occidentale, afferma di aver vissuto incontri straordinari con l’aldilà, inclusi episodi con Gesù, un cane morente e una visione del Libro della Vita. Per lei, essere ancora in vita è un vero e proprio miracolo.

Quattro incontri con la morte

La prima esperienza di Sharon risale a quando aveva 13 anni. Durante una lezione di nuoto, rischiò di annegare: “Sentivo tutto ciò che accadeva attorno alla piscina, ma il mio spirito fluttuava sopra il corpo”. I bagnini riuscirono a rianimarla, ma la paura fu tale che Sharon non tornò mai più a nuotare.

Nel 2005, un altro evento sconvolgente la vide protagonista: fu colpita da un fulmine mentre si trovava sulle scale di casa. “Sentii un dolore bruciante mentre il mio cuore si fermava”, racconta. “Il mio spirito lasciò nuovamente il corpo e mi ritrovai in cielo”. Dopo essere stata riportata alla coscienza, i medici scoprirono un blocco cardiaco e una disfunzione convulsiva causata dall’incidente.

Nel 2016, un’ostruzione intestinale portò Sharon a un’emergenza chirurgica. A causa di complicazioni respiratorie, si ritrovò di nuovo nell’aldilà. Infine, nel 2017, una reazione avversa ai farmaci per le convulsioni la fece smettere di respirare: “Mi trovai tra stelle e pianeti prima di essere risucchiata nel mio corpo quando l’ossigeno tornò ai polmoni”.

Visioni straordinarie: il Libro della Vita e il messaggio universale

Durante uno dei suoi viaggi nell’aldilà, Sharon descrive di essere stata avvolta da una luce calda e radiosa, trovandosi in un giardino meraviglioso insieme ai suoi fratelli defunti. “Camminammo fino a una città di marmo e oro, davanti a un enorme podio con un libro d’oro chiamato ‘Il Libro della Vita’, scritto in un’antica lingua”, racconta.

Le visioni includevano mentori e guide spirituali, oltre a un sontuoso banchetto. Ma il messaggio più importante arrivò da una voce maschile che le disse: “Ciò che emetti nell’universo torna a te”. Sharon apprese così che ogni pensiero, parola e azione ha un effetto boomerang.

La presenza di Gesù e un cane speciale

Durante questi incontri ultraterreni, Sharon riferisce di aver ricevuto visite da Gesù, che le avrebbe ricordato di non essere mai sola. In uno degli episodi, un cucciolo di beagle le si avvicinò. Tornata alla realtà, la figlia le raccontò che proprio quel giorno un beagle era morto sulla strada di casa loro, rafforzando in Sharon la convinzione che anche gli animali vadano in paradiso.

Un dono di trasformazione

Nonostante le gravi conseguenze fisiche, Sharon considera ogni esperienza un dono divino: “Mi hanno dato forza e comprensione per superare ogni tempesta”. Sebbene preghi per evitare ulteriori episodi, non ha più paura della morte. “Quando arriverà il momento, sarò pronta ad abbracciare completamente l’altro lato”.

La sua incredibile storia offre una riflessione profonda su vita, morte e spiritualità, ispirando chiunque l’ascolti a vedere il mondo con occhi nuovi.