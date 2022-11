Fai l'albero di Natale l'8 Dicembre? Lo psicologo pensa che tu...

Il momento in cui si fa l’albero di Natale rivela molto della propria personalità. A quanto pare è così secondo la dottoressa Carmen Harra, che ha esaminato le abitudini di chi addobba casa con largo anticipo, chi lo fa a ridosso dei giorni in cui tradizionalmente si fa l’albero e chi invece si riduce all’ultimo.

Chi inizia a tirare fuori gli scatoloni delle decorazioni già da ottobre ama essere il primo a fare le cose. “Ti piace pianificare ed eseguire molto prima del previsto. Inoltre anticipi correttamente la corsa alle vacanze e desideri evitarla. Questo tipo di abilità ti avvantaggia nel mondo reale perché sei ben organizzato, preparato e un passo avanti rispetto a tutti gli altri” fa sapere la psicologa. “Fai attenzione, tuttavia, a non confondere questi tratti con il desiderio di ‘togliere le cose di mezzo’; c’è un tempo e un luogo per ogni cosa, e voler fare le cose prima del tempo giusto sottrae la gioia di vivere il momento e l’attesa per ogni stagione che si avvicina”.

Chi invece lo fa intorno all’8 dicembre, data in cui tradizionalmente noi Italiani ci diamo da fare per addobbare le nostre case, ama fare le cose nel modo più appropriato ed è di natura più realistico.

Chi invece si riduce all’ultimo potrebbe essere solito aspettare fino alla data di scadenza anche per finire un progetto, fare una prenotazione, comprare un regalo di compleanno, eccetera. “È probabile che questo tipo di personalità sia meno ottimista di coloro che mettono in piedi le loro decorazioni in tempo. Non aspettano con impazienza le festività natalizie, svolgono il compito di decorare perché si sentono più obbligati che ispirati. Preferiscono vedere il Natale andare e venire, e potrebbe essere perché la stagione non ha lo stesso significato tenero che aveva quando erano più giovani o perché non vedono molto senso decorare in circostanze infelici. Tuttavia, si sforzano di mantenere la tradizione”.

Infine c’è anche chi non decora affatto la casa: “Questa azione è associata a un pessimismo più pronunciato rispetto a chi si riduce all’ultimo per fare l’albero di Natale. Questo tipo di personalità vorrebbe evitare del tutto le vacanze, forse perché non può trascorrere quei giorni speciali con i propri cari o per un evento traumatico avvenuto in passato in questo periodo dell’anno. Comprensibilmente, prova poco o nessun entusiasmo nel partecipare alle festività natalizie e preferisce semplicemente ignorarle finché non passano”.