Italia, la regione dove si vive di più non è di certo la Sardegna. Il segreto sta nella terra. Dove si trova

Content writer, video editor e fotografa, ha conseguito un Master in Digital & Social Media Marketing. Scrive articoli in ottica SEO e realizza contenuti per social media, con focus su Costume & Società, Moda e Bellezza.

Quando si pensa alla longevità in Italia, spesso la mente corre subito alla Sardegna, nota per la sua alta concentrazione di centenari. Tuttavia, non è l’isola mediterranea la regione con la popolazione più longeva del paese. Questo primato appartiene alle Marche, una regione che ha saputo mantenere tradizioni e pratiche che contribuiscono a una vita più lunga e sana.

I dati sulla longevità nelle Marche

Secondo i dati ISTAT, tra il 2009 e il 2021, sono state registrate oltre 7 mila persone in Italia con un’età superiore ai cento anni, con una netta predominanza nelle regioni del Nord Italia. Tuttavia, le Marche si distinguono come una delle regioni con la più alta aspettativa di vita. Qui vive la persona più anziana d’Italia, che ha raggiunto i 112 anni. Questa longevità non è frutto del caso, ma di una combinazione di fattori che si intrecciano con la vita quotidiana degli abitanti.

Il ruolo della terra e dell’agricoltura

Uno dei segreti principali della longevità marchigiana è l’agricoltura. La regione è famosa per la sua agricoltura sostenibile e di alta qualità, praticata da generazioni con metodi tradizionali. Le colline ondulate delle Marche sono ricche di terreni fertili che producono cibo sano e genuino. Questo si riflette nella dieta degli abitanti, ricca di prodotti freschi e locali, che include verdure, frutta, cereali integrali, pesce fresco e carne di animali allevati all’aperto.

Un ambiente sano e naturale

Oltre all’agricoltura, il paesaggio naturale delle Marche gioca un ruolo fondamentale nella salute dei suoi abitanti. Le colline, i pascoli e il mare contribuiscono a un ambiente sano e rilassante. Le attività all’aria aperta, come le passeggiate in campagna e le escursioni, sono parte integrante della vita quotidiana e aiutano a mantenere un buon livello di attività fisica, essenziale per una vita lunga e sana.

Le Marche vantano una ricca tradizione di artigianato locale. Le piccole imprese artigiane non solo mantengono vive le tradizioni, ma contribuiscono anche a un’economia locale fiorente e a un forte senso di comunità. Le città e i paesi delle Marche sono caratterizzati da un’atmosfera familiare e accogliente, che favorisce il benessere psicologico e sociale degli abitanti. Il senso di appartenenza e la solidarietà sono elementi che contribuiscono a una qualità della vita superiore.

Dieta mediterranea e longevità

La dieta marchigiana è strettamente legata alla dieta mediterranea, riconosciuta per i suoi benefici sulla salute. L’uso di olio d’oliva, verdure fresche, legumi, pesce e una moderata quantità di carne, insieme a un consumo equilibrato di vino, è un modello alimentare che ha dimostrato di promuovere la longevità e prevenire numerose malattie croniche.

Le Marche offrono un esempio straordinario di come una combinazione di fattori ambientali, culturali e sociali possa contribuire a una vita lunga e sana. La qualità della terra, l’attenzione all’agricoltura sostenibile, il rispetto delle tradizioni artigianali e una forte vita comunitaria sono gli ingredienti del segreto della longevità marchigiana. Mentre la Sardegna rimane celebre per i suoi centenari, le Marche si affermano come la regione dove davvero si vive di più, grazie alla sua terra fertile e alla qualità della vita che offre ai suoi abitanti.