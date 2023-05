104 anni, donna svela il segreto della longevità: ecco la bevanda

La longevità è un tema che interessa a molte persone, in particolare a quelle che desiderano avere una vita lunga e sana. Esistono molte teorie su come raggiungerla, ma ci sono alcune pratiche che sembrano essere comuni tra le persone che hanno vissuto a lungo. La ricerca di una lunga vita, d’altronde, risale all’alba dei secoli e al desiderio innato dell’uomo di poter vivere per sempre.

Alcuni dei segreti della longevità più conosciuti includono:

riposo adeguato

vacanze

l’assunzione di omega 3

l’uso di bacche di goji

camminare regolarmente

mangiare frutta e verdura fresca

praticare la generosità.

Vediamole adesso nel dettaglio, scoprendo i benefici principali di ciascuno di questi fattori:

è fondamentale per mantenere una buona salute, poiché il sonno è essenziale per il ripristino del corpo e della mente. Le persone che dormono abbastanza tendono ad avere una migliore qualità della vita e una minore probabilità di sviluppare malattie croniche. Le vacanze sono un altro aspetto importante della longevità. La ricerca ha dimostrato che prendersi regolarmente del tempo libero dal lavoro e dallo stress quotidiano può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache e migliorare la salute mentale.

I segreti della longevità, come abbiamo visto, possono essere molteplici e della natura più diversa, ma questi sono alcuni degli elementi comuni tra le persone che hanno vissuto a lungo e in buona salute. Incorporare questi aspetti nella propria vita quotidiana potrebbe quindi aiutare a vivere una vita più lunga e sana.

Lo scorso aprile, la signora Antoinette Inserra ha compiuto ben 104 anni, dimostrando che la longevità può essere raggiunta con un sano equilibrio tra abitudini salutari e qualche peccato di gola. La donna, che vive a New York, ha quattro figli, otto nipoti e nove pronipoti, e sprizza vitalità e allegria da tutti i pori. A vederla, sembra non avere più di ottant’anni, nonostante la veneranda età scritta sulla sua carta d’identità.

Secondo quanto ha rivelato al quotidiano americano Today, la signora Antoinette segue una dieta equilibrata che include verdure, peperoni e granchi, ma c’è un’abitudine a cui non riesce proprio a rinunciare: la birra. Sì, avete letto bene, la birra!

L’ultracentenaria è un’amante della bionda e non rinuncia a berne un bicchiere al giorno. Sarà questo il segreto della sua longevità?

Non esiste una risposta definitiva sulla relazione tra la birra e la longevità, poiché ci sono molti fattori coinvolti nella salute e nella durata della vita. La scienza ha provato a darsi molte risposte e alcuni studi hanno suggerito che il consumo moderato di birra può avere effetti benefici sulla salute.

Di sicuro, la birra contiene vitamine del gruppo B, tra cui la vitamina B6, importante per il sistema nervoso e la formazione di una barriera immunitaria. Inoltre, questa bevanda contiene anche minerali come potassio, magnesio e calcio.

Ma quali sono i benefici della birra? Vediamone alcuni dei più comuni e conosciuti:

Apporto di nutrienti

È un ottimo recupero dopo un allenamento

Aiuta a digerire e previene i calcoli renali

Rinforza le ossa

Migliora la circolazione

Mantiene i denti puliti

Elimina la forfora dai capelli

…a questi possiamo aggiungere che aiuta a vivere più a lungo!

A parte la testimonianza della signora Antoinette, è importante ricordare che la birra va sempre assunta in quantità moderate e bevuta con responsabilità. Il consumo eccessivo di alcol può avere effetti estremamente negativi sulla salute, come aumento di peso, malattie cardiovascolari, problemi di fegato e cancro. Pertanto, sebbene il consumo di birra possa avere alcuni benefici per la salute, è importante farlo sempre con moderazione e all’interno di una dieta equilibrata e mantenendo al contempo uno stile di vita sano.

Una tazza di cioccolata al giorno per una suora di 118 anni

La signora Antoinette non è l’unica a raggiungere una veneranda età grazie a una bevanda particolare. In Francia, ad esempio, c’era suor André, una religiosa di Tolone che ha vissuto ben 118 anni prima di lasciarci, lo scorso gennaio.

In molti si ricordano quando si raccontò che aveva superato addirittura il Covid, tanto che fece scalpore la notizia che durante la malattia si fosse preoccupata più degli altri che di se stessa, dimostrando la sua generosità e la sua dedizione al prossima.

Intervistata dai giornali di tutto il mondo, Suor André aveva raccontato di non mancare mai due appuntamenti quotidiani. Il primo era quello con la preghiera, che l’ha accompagnata per tutta la vita. Il secondo, molto più prosaico, era con una bevanda che faceva parte della sua dieta quotidiana da sempre: una tazza di cioccolata calda. Sì, avete letto bene, la suora attribuiva la sua longevità a una tazza di cioccolata al giorno.

La cioccolata, infatti, contiene polifenoli, sostanze antiossidanti che aiutano a prevenire i danni cellulari. Inoltre, sembra che possa anche aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. La suora non era solo una fan della cioccolata calda, ma era fermamente convinta dei suoi benefici per la salute. E forse qualche ragione ce l’aveva…

Ascoltare i consigli di chi è arrivato ad un’età ragguardevole può essere uno dei primi passi per cercare a propria volta di trovare una certa longevità. Siete già corsi a comprare birra e occorrente per una cioccolata calda? Avete deciso di cominciare a seguire le raccomandazione di Suor André e della signora Antoinette? E chissà che magari anche la Regina Elisabetta II non avesse qualche altro segreto per la sua longevità…