Lotteria Italia, se hai uno di questi biglietti non potrai mai vincere: controlla

La tradizionale estrazione della Lotteria Italia del 6 gennaio si avvicina e con l’emozione e l’attesa per l’avvicinarsi di questo nuovo evento, arriva anche la trepidazione di tutti coloro che hanno comprato un biglietto per provare ad aggiudicarsi il primo premio da 5 milioni di euro. C’è però un dettaglio che dovreste conoscere, anche perché vi consigliamo di controllare il numero di serie del biglietto acquistato: c’è una serie di biglietti non validi, per i quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recentemente decretato un annullamento per ragioni ben precise. I biglietti in questione, infatti, saranno inutilizzabili per reclamare i premi. Di quali stiamo parlando? E perché mai l’Agenzia ha effettuato questa scelta? Non ci resta che provare a scoprirlo.

Lotteria Italia: tutti i dettagli sui biglietti annullati: cosa c’è da sapere a riguardo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Una comunicazione ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fatto sapere che un intero lotto di biglietti della Lotteria Italia 2024-2025 è stato annullato perché oggetto di furto.

Tali biglietti, all’apparenza del tutto identici a tutti gli altri messi in commercio, dunque, non garantiranno alcun diritto a riscuotere un premio in caso di estrazione vincente.

Il 2 gennaio scorso, infatti, l’ADM ha pubblicato una determinazione dirigenziale con la quale ha chiarito che si tratta di biglietti della Serie M e, in particolare, di tutti i numeri compresi tre 294641 e 294660.

Provate a controllare questi tagliandi: se li possedete, anche in caso di estrazione vincente non potrete riscuotere premi. Essendo stati rubati, l’Agenzia ha specificato che il provvedimento mira a garantire la massima trasparenza e a proteggere i partecipanti onesti.

Cosa sta succedendo alla Lotteria Italia 2024-2025

Nonostante questa notizia, la tradizione della Lotteria Italia e della milionaria estrazione finale sta continuando ad entusiasmare milioni di italiani che, fin dal 1957, comprano un biglietto (o più di uno) al fine di provare ad aggiudicarsi un premio.

L’intervento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mira proprio a tutelare i fedelissimi, al fine di mantenere la sicurezza e la trasparenza di queste persone. Per questo motivo vi consigliamo di controllare rapidamente il codice dei vostri biglietti, anche per non rimanere delusi da un’eventuale possibilità che vengano estratti.

Quest’anno, tra l’altro, l’interesse per la Lotteria Italia è cresciuto significativamente. In tutta Italia sono stati venduti circa 8,65 milioni di biglietti, con un aumento del 29% rispetto al 2023. La regione con il maggior numero di tagliandi acquistati è stata la Lombardia, con ben 1,4 milioni di biglietti, seguita dal Lazio (1,2 milioni) e dalla Campania (900.000 biglietti). Spiccano anche regioni come la Basilicata, che ha registrato un incremento del 65%, e il Trentino Alto Adige, con un aumento del 63%.

Parte di questo successo è attribuito a quello della nuova versione di “Affari Tuoi“, condotta da Stefano De Martino, programma legato alla Lotteria Italia e che ha contribuito a rilanciare l’interesse verso questo storico evento nazionale. Il sorteggio finale sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e assegnerà i premi principali agli italiani fortunati.

Lo ripetiamo: in vista dell’estrazione, è fondamentale fare attenzione ai numeri riportati sulla serie dei biglietti che avete acquistato al fine di evitare spiacevoli sorprese. Inoltre, per chi ancora desidera partecipare all’estrazione senza alcun intoppo, la raccomandazione è quella di acquistare i biglietti solo presso rivenditori autorizzati.