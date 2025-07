Notte di San Lorenzo si anticipa a Luglio e durerà oltre un mese: quando vedere le stelle cadenti

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Ogni estate milioni di occhi si alzano al cielo, in cerca di scie luminose da osservare — e di desideri da esprimere. È il richiamo delle Perseidi, lo sciame meteorico più famoso e spettacolare dell’anno. Ma attenzione: non bisogna aspettare la notte di San Lorenzo, ogni 10 agosto, per ammirarle. Infatti, il fenomeno sarà visibile già dal 17 luglio, e proseguirà fino al 24 agosto, con il picco previsto il 12 agosto.

Cosa sono le Perseidi?

Le Perseidi sono un sciame meteorico generato dalla cometa 109P/Swift-Tuttle, scoperta nel 1862. Ogni anno, tra luglio e agosto, la Terra attraversa una fascia di polveri e piccoli detriti lasciati dalla cometa nel suo passaggio. Quando queste particelle entrano nell’atmosfera terrestre, si riscaldano per attrito e si accendono come scie luminose nel cielo notturno.

La loro velocità è impressionante: possono raggiungere i 225.000 km/h, dando vita a meteore molto luminose, visibili anche ad occhio nudo. È per questo che le Perseidi sono considerate tra le stelle cadenti più spettacolari e amate da osservatori esperti e semplici appassionati.

Perché si chiamano Perseidi?

Il nome “Perseidi” deriva dal fatto che queste meteore sembrano originare da un punto nel cielo che si trova nella costellazione di Perseo: è da lì che irraggiano quando appaiono, un effetto ottico chiamato radiante. Anche se, ovviamente, la vera origine è molto più lontana: nello spazio profondo, nella scia lasciata da una cometa.

Il cielo inizia a brillare già a luglio

Anche se la notte di San Lorenzo è entrata nella cultura popolare come il momento delle stelle cadenti, in realtà non coincide quasi mai con il picco reale delle Perseidi. Quest’anno, ad esempio, il momento di massima intensità è atteso tra l’11 e il 13 agosto, con una punta prevista nella notte del 12 agosto.

Le meteore inizieranno a vedersi già a partire dal 17 luglio. Già nella seconda metà del mese, infatti, il radiante nella costellazione di Perseo sarà visibile in cielo per buona parte della notte. E più sarà alto sull’orizzonte, maggiore sarà il numero di meteore osservabili.

Dove e quando guardare il cielo?

Per ammirare al meglio lo spettacolo delle Perseidi, bastano pochi strumenti ma alcune accortezze:

Scegli un luogo buio, lontano da fonti di inquinamento luminoso (lampioni, insegne, città);

Evita le notti con la Luna piena: la luce lunare può “lavare” le meteore meno luminose. Nel 2025 la Luna sarà favorevole, con fase calante intorno al picco;

Guarda verso nord-est, dove si trova la costellazione di Perseo;

Non usare telescopi o binocoli: le Perseidi sono perfette da vedere a occhio nudo, su ampie porzioni di cielo;

Porta con te una coperta o una sdraio, rilassati e lascia che gli occhi si abituino al buio per almeno 20 minuti;

Sii paziente: lo spettacolo è imprevedibile, ma vale sempre la pena aspettare.

Un fenomeno che unisce scienza e leggenda

Le stelle cadenti, da sempre, affascinano l’umanità. Le Perseidi sono conosciute anche come le “Lacrime di San Lorenzo”, perché tradizionalmente associate al martirio del santo (avvenuto il 10 agosto del 258 d.C.). Un legame spirituale e poetico che resiste nei secoli: ogni scia nel cielo è l’occasione per affidare un pensiero, un sogno o un desiderio.