Mondiali, Donald Trump fa una gaffe imbarazzante mentre le stelle dell'Argentina prendono le medaglie del secondo posto

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Ieri sera, 19 luglio, si è disputata l’attesissima finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. La Roja ha battuto l’Albiceleste con un gran gol di Ferrán Torres ai tempi supplementari, dopo aver dominato in campo per gran parte del match, nonostante il gol che ha regalato il secondo mondiale della storia agli spagnoli sia arrivato solo dopo 106 minuti. Fin qui è cronaca sportiva, ma c’è qualcosa che forse non avete notato durante la premiazione. Quando i giocatori della nazionale argentina si sono radunati per ricevere le medaglie del secondo posto da Donald Trump, infatti, il Presidente statunitense si è reso protagonista di una gaffe dalle proporzioni globali.

La gaffe di Donald Trump con un giocatore argentino durante la premiazione dei Mondiali

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Chi è appassionato di calcio sa benissimo qual è l’iter. Al termine della finale di un mondiale c’è la premiazione, prima dei secondi classificati e poi dei neo-Campioni del Mondo. Ovvero, nel caso della World Cup di quest’anno, di Argentina prima e di Spagna poi.

LEGGI ANCHE: NATO, perchè con Trump non si poteva parlare di Mondiali: il curioso ‘tabù’ durante il vertice

Quest’anno, dato che il torneo si è disputato in Messico, Canada e Stati Uniti, con finale al MetLife Stadium, in New Jersey, a svolgere le operazioni ci ha pensato il padrone di casa, Donald Trump.

L’inquilino della Casa Bianca – come da programma – ha assistito alla partita e, al termine della gara, ha preso posto sul palco per consegnare i riconoscimenti del torneo, comprese le medaglie destinate ai vincitori e ai secondi classificati, oltre alla Coppa del Mondo vera e propria.

Tuttavia, è stato proprio durante questa serie di eventi che ha “dimenticato” qualcosa. O, meglio, qualcuno.

Il Presidente degli Stati Uniti, infatti, mentre consegnava le medaglie d’argento alla selección Argentina, pare essersi colpevolmente dimenticato di un giocatore: Nahuel Molina. Il terzino dell’Atletico Madrid e dell’Albiceleste, infatti, non ha ricevuto il riconoscimento da Trump, tanto che dopo essergli passato davanti è dovuto tornare indietro per prendersi la medaglia.

La seconda gaffe di Trump durante la consegna della Coppa del Mondo alla Spagna

Poco dopo, però, Trump si è reso protagonista di una seconda gaffe. Il Presidente, dopo aver consegnato la Coppa del Mondo al capitano della Spagna Rodri, non si è allontanato come da protocollo.

LEGGI ANCHE: Trump infrange immediatamente il protocollo reale all’arrivo negli Stati Uniti di re Carlo e della regina Camilla

Anzi, come già fatto durante la finale del Mondiale per club dell’anno scorso, è rimasto sulla pedana dopo la conclusione della cerimonia, anziché allontanarsi e permettere al capitano e alla squadra di sollevare il trofeo e di goderselo pienamente.

Invece di arretrare e lasciare il centro della scena ai campioni, Trump ha infatti continuato a occupare una posizione molto visibile, al fianco del capitano della Roja, mentre da alcuni settori dello stadio si sentivano chiaramente dei fischi a lui indirizzati.

Inutile il tentativo del presidente della FIFA Gianni Infantino, costretto ad attraversare velocemente il palco per invitare Trump ad allontanarsi: il presidente statunitense ha continuato a trattenersi sul bordo della pedana, partecipando di fatto alla festa insieme ai giocatori, increduli per l’intrusione.