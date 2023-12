Mondo perduto preistorico nascosto in Argentina: sopravvivono lì

La Puna de Atacama si estende principalmente attraverso l‘Argentina settentrionale, nella provincia di Salta e Jujuy, e raggiunge anche il nord del Cile. Questa regione è parte dell’Altopiano delle Ande, una vasta area di alta montagna situata tra le catene montuose delle Ande. E’ caratterizzata da un’altitudine molto elevata, con molte delle sue pianure e altopiani situati a oltre 3.500 metri sul livello del mare. Alcune delle sue aree più alte superano anche i 4.000 metri. La Puna de Atacama ha un clima arido e freddo, con temperature che possono variare notevolmente tra il giorno e la notte. Le precipitazioni sono scarse, e molte parti della regione sono desertiche. La regione è caratterizzata da paesaggi spettacolari, tra cui vulcani, lagune, salare (come il Salar del Hombre Muerto) e canyon. La bellezza della Puna de Atacama è spesso legata alla sua vastità e alla sua natura selvaggia. Nonostante le condizioni ambientali difficili, la Puna de Atacama ospita una varietà di specie adattate alla vita in alta montagna. Tra la fauna si possono trovare camelidi come le vicuñe e le lama, così come varie specie di uccelli. La flora è costituita principalmente da piante adattate alle condizioni aride e alle alte altitudini. La popolazione umana nella Puna de Atacama è scarsa, e molte comunità sono dedite principalmente all’agricoltura e all’allevamento di animali adattati alle condizioni locali.