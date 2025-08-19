Sai quanto guadagna lo chef privato di Ronaldo sullo yacht? La cifra è incredibile

Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di rinunciare al lusso. Nonostante abbia lasciato il grande calcio europeo, l’ex stella di Real Madrid, Manchester United e Juventus continua a far parlare di sé non solo per i gol, ma anche per uno stile di vita fuori dall’ordinario.

L’ultima notizia riguarda le vacanze estive del 2025, che CR7 e la compagna Georgina Rodríguez trascorreranno a bordo di un mega-yacht a Ibiza. A bordo ci sarà anche una presenza speciale: la chef spagnola Marta García Bou, conosciuta sui social come Buki, che riceverà un compenso da capogiro.

Secondo quanto rivelato dalla stessa cuoca, infatti, per cucinare per la famiglia Ronaldo per una sola settimana percepirà oltre un milione di euro.

Marta García Bou, la chef social che ha conquistato Georgina

Dietro ai fornelli di Cristiano Ronaldo ci sarà dunque una cuoca molto particolare. Marta García Bou, conosciuta con il soprannome di Buki, è una giovane chef spagnola che ha saputo reinventarsi. Laureata in ingegneria industriale, aveva iniziato la sua carriera in azienda, lavorando per la società di consulenza Deloitte. Poi la scelta radicale: lasciare il mondo corporate per seguire la sua vera passione, la cucina.

Una decisione che si è rivelata vincente. Grazie ai social, Buki è diventata una vera star del web: conta 500mila follower su TikTok e oltre 400mila su Instagram, dove tra i suoi fan c’è proprio Georgina Rodríguez. Sarebbe stata lei, infatti, a contattarla direttamente in chat per proporle quello che, senza esagerare, può essere definito il lavoro estivo dei sogni.

La chef ha già collaborato con artisti e celebrità, tra cui il cantante Quevedo, ma mai aveva ricevuto un incarico così prestigioso e remunerato.

Una settimana da sogno… per Ronaldo, meno per la chef

Il lavoro, però, non sarà affatto una vacanza. Marta García Bou dovrà garantire un servizio continuativo, 24 ore su 24 per 7 giorni di fila. Niente orari, nessuna pausa prestabilita: sarà sempre a disposizione della famiglia Ronaldo e degli ospiti dello yacht.

Lei stessa, con ironia, ha raccontato sui social cosa significhi lavorare per CR7: “Se vogliono una bistecca alle 2 del mattino, mi sveglio alle 2 e gliela preparo”. Una battuta che rende bene l’idea di quanto impegnativo possa essere il ruolo, nonostante l’ingaggio milionario.

Lusso senza limiti per CR7

Cristiano Ronaldo conferma ancora una volta la sua immagine di icona del lusso, capace di circondarsi sempre del meglio. Dopo ville extralusso, auto da collezione e jet privati, ora anche le vacanze in mare diventano un evento esclusivo, con tanto di chef personale da un milione di euro a settimana.

Non è difficile immaginare come le foto e i video che arriveranno da Ibiza possano trasformarsi in contenuti virali, facendo crescere ulteriormente la sua popolarità sui social. D’altronde, non capita tutti i giorni di cucinare per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez su uno yacht di lusso, con un cachet da capogiro che fa sognare milioni di follower.

L’ingaggio di Buki non è solo l’ennesima prova dello stile di vita fuori dal comune di CR7, ma anche un segnale di come il calcio, i social e il mondo delle celebrità abbiano ormai creato un ecosistema in cui professionisti di talento possono diventare star a loro volta.