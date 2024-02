Patatine dei fast food curano le calvizie? Cosa c'è di vero

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

La calvizie è da sempre una preoccupazione per molte persone in tutto il mondo, che in tanti casi si sentono spinte a cercare soluzioni efficaci e innovative. In un mondo in cui le scoperte scientifiche continuano a sorprenderci, una notizia insolita ha catturato l’attenzione di molti: sembra che le patatine dei fast food possano avere un’incredibile proprietà curativa contro la calvizie. Questa straordinaria affermazione è il frutto di una ricerca condotta da un team di studiosi giapponesi, il quale ha identificato una componente chimica presente nelle fries dei fast food che potrebbe offrire una soluzione alla perdita di capelli. Inutile dire che una tale scoperta solleva una serie di domande intriganti e stimola la nostra curiosità circa la veridicità di questo fenomeno apparentemente improbabile. Andiamo dunque ad esplorare a fondo la ricerca condotta dai ricercatori giapponesi, analizzando sia le basi scientifiche che le implicazioni pratiche di questa sorprendente scoperta.

Le patatine fritte sono il segreto contro la calvizie? Forse, ma…

Andiamo con ordine e partiamo con il dire che sì, le patatine fritte dei fast food contengono un “segreto” contro le calvizie. Ma se non hai capelli o ne stai sperimentando la perdita e stai già per correre al fast food più vicino per affrontare il problema, sappi che mangiarle non risolverà un bel niente.

Tuttavia, come abbiamo detto, sembra esserci del vero dietro la relazione tra le patatine fritte e la calvizie, ma non è proprio quella che ti aspetteresti.

I ricercatori della Yokohama National University in Giappone hanno svolto uno studio nel quale cercano di spiegare cosa c’entrano le patatine fritte con la crescita dei capelli. Secondo questa ricerca pubblicata nel 2018 sulla rivista Biomaterials, nelle fries dei fast food sembra esserci una sostanza chimica che potrebbe avere un ruolo importante nella ricrescita dei capelli.

Lo studio, però, non riguarda il consumo di patatine, ma si concentra piuttosto sull’uso di una sostanza chimica chiamata dimetilpolisilossano che, estratta dalle patatine fritte, riesce a promuovere la crescita dei follicoli piliferi. I ricercatori hanno sviluppato una soluzione “permeabile all’ossigeno”, utilizzando questa sostanza, che ha dimostrato di essere efficace nel preparare migliaia di germi di follicoli piliferi per il trapianto.

Come funzionano le patatine fritte nella lotta alla calvizie?

Secondo quanto riportato nello studio, i germi di follicoli piliferi preparati con la soluzione a base di dimetilpolisilossano hanno dimostrato di essere altamente efficaci nella generazione di follicoli e fusti piliferi dopo il trapianto intracutaneo nella schiena dei topi. Un risultato, questo, che non è altro che una conferma sorprendente del potenziale di questa sostanza nel favorire la crescita dei capelli.

Sebbene sia ancora necessario condurre ulteriori studi per confermare pienamente l’efficacia e la sicurezza di questa strategia, i risultati finora ottenuti indicano un passo avanti significativo nel campo della rigenerazione dei capelli. Anche perché questa ricerca potrebbe aprire la strada a nuovi trattamenti e terapie per coloro che lottano con la perdita di capelli e la calvizie.

Secondo le informazioni nutrizionali disponibili sul sito web di uno dei principali fast food, il dimetilpolisilossano è utilizzato come agente antischiuma nell’olio utilizzato per friggere cibi come patatine fritte, nuggets di pollo e panini al pesce fritto. Per questo è proprio la frittura di questi locali ad essere particolarmente efficace e non quella delle fritture effettuate in casa.

La verità: il cibo dei fast food favorisce la perdita dei capelli

Nonostante la scoperta promettente riguardante il potenziale uso del dimetilpolisilossano estratto dalle patatine fritte, è importante ricordare che il consumo eccessivo di cibo da fast food può avere effetti negativi sulla salute, inclusa quella dei capelli.

I cibi da fast food spesso mancano dei nutrienti essenziali di cui il nostro corpo ha bisogno per funzionare correttamente. Una dieta basata su fast food può portare a carenze di nutrienti che, a loro volta, possono contribuire alla perdita dei capelli. Uno studio pubblicato sul Journal of Trichology nel 2022 ha dimostrato che un consumo eccessivo di fast food può aumentare il rischio di diradamento e perdita di capelli.

La crescita di capelli sani dipende dalla corretta alimentazione dei follicoli piliferi, che richiedono vitamine, minerali e oligoelementi. Le carenze di nutrienti possono contribuire alla perdita dei capelli sia negli uomini che nelle donne. Sebbene il fast food possa sembrare una soluzione veloce e comoda per molti, il suo consumo eccessivo può causare carenze nutrizionali che influenzano negativamente la salute dei capelli. Una dieta equilibrata, ricca di nutrienti, è fondamentale per mantenere la salute generale del corpo, evitando la calvizie.

La popolarità e l’accessibilità dei fast food possono quindi nascondere i loro effetti negativi sulla salute, compresa la perdita dei capelli. Sebbene consumare questi pasti in maniera occasionale è accettabile per la nostra salute, un’eccessiva dipendenza da questo tipo di alimentazione può causare carenze nutrizionali che danneggiano la salute dei capelli e del corpo nel complesso. Bilanciare il consumo di fast food con una dieta equilibrata ricca di nutrienti è fondamentale per mantenere una salute ottimale e favorire la crescita di capelli sani.

Ma quindi? Il fast food fa bene o fa male ai capelli?

Se dopo aver letto questo articolo ti senti confuso, non temere! È importante sottolineare che il fast food in sé non è il colpevole diretto della caduta dei capelli.

Consumare un pasto veloce da un fast food non causerà immediatamente la perdita di ciuffi di capelli. Tuttavia, il problema risiede nel fatto che questo tipo di alimenti non fornisce tutti i nutrienti essenziali necessari per una dieta equilibrata. Lo ripetiamo: mangiare occasionalmente un pasto mordi e fuggi non rappresenta necessariamente un problema, ma se diventa una pratica frequente, potrebbe significare che il nostro corpo non sta ricevendo i nutrienti adeguati per sostenere una crescita sana dei capelli. Le carenze nutrizionali possono quindi portare al diradamento e alla calvizie.

In conclusione, il fast food può essere una soluzione comoda quando si ha poco tempo a disposizione, ma non dovrebbe diventare un evento quotidiano. È essenziale bilanciare il consumo di fast food con una dieta varia e ricca di nutrienti per garantire una salute ottimale, compresa quella dei capelli. Affrontare il problema delle carenze nutrizionali è fondamentale per preservare la bellezza e la vitalità dei nostri capelli nel lungo termine.