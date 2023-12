2024, anno bisestile e sfortunato? Maledizione degli anni prima

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Il 2024 si avvicina, portando con sé l’etichetta “funesta” che tocca a tutti gli anni bisestili. Tradizionalmente, infatti, questa caratteristica temporale è stata associata a presagi di sfortuna e instabilità. Ma è davvero giustificato considerare gli anni bisestili come portatori di disgrazie, o si tratta solo una superstizione radicata nel passato? Andiamo ad esplorare insieme le origini di questa credenza e cerchiamo di capire se il 2024 sarà davvero un anno maledetto.

Perché esistono gli anni bisestili? E per quale motivo portano sfortuna?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Com’è noto, l’anno bisestile è contraddistinto dalla presenza di 366 giorni anziché 365 e si verifica ogni quattro anni. Questa aggiunta di un giorno, inserito nel mese di febbraio, è il risultato del calcolo astronomico che tiene conto del tempo che la Terra impiega per compiere una rivoluzione intorno al Sole. Gli anni secolari, tuttavia, devono essere divisibili per 400 per essere considerati bisestili. Il 1900, ad esempio, non è stato bisestile, mentre il 2000 lo è stato. Questo ciclo mira a compensare le sei ore aggiuntive accumulate ogni anno solare.

Già gli antichi Romani, in verità, credevano che l’anno bisestile portasse sfortuna, associandolo ai mesti rituali religiosi dei Feralia, celebrati nel mese di febbraio in onore dei defunti. La presenza di un giorno in più rendeva febbraio un mese funesto, portando gli antichi romani a considerare l’intero anno come un periodo di potenziale guaio.

Nel mondo anglosassone, tuttavia, si coltiva l’opinione opposta: l’anno bisestile è visto come particolarmente fortunato e propizio per chi desiderasse intraprendere nuove imprese. Questa divergenza nelle credenze riflette la varietà di interpretazioni culturali legate a questa particolare caratteristica temporale.

Proverbi e detti legati all’anno bisestile e alla sfortuna

La cultura latina ha generato numerosi proverbi e detti legati agli anni bisestili, riflettendo spesso una visione negativa:

“ Anno bisesto che passi presto “.

“. “ Anno bisesto, anno funesto ”.

”. “ Anno bisesto tutte le cose van di traverso “.

“. “Anno che bisesta non si sposa e non s’innesta”.

“Se l’anno è bisestile, riempi il sacco e il barile”.

Si tratta di espressioni che testimoniano la persistenza delle credenze negative legate agli anni bisestili nella cultura popolare. Ma cosa è avvenuto nella storia durante gli anni bisestili?

Cosa è avvenuto nella storia durante gli anni bisestili?

Gli anni bisestili, nel corso dei secoli, sembrano essere stati testimoni di eventi negativi che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia. Nel 1666, un terribile evento sconvolse Londra con il Grande Incendio, che devastò vaste aree della città. Nel 1792, durante un altro anno bisestile, iniziò il periodo della Rivoluzione Francese in cui si cominciò a fare un utilizzo spietato della ghigliottina.

Nel 1866, il chimico svedese Alfred Nobel mise a punto la dinamite, un’invenzione destinata a essere ampiamente impiegata in ambito bellico, contribuendo a trasformare gli anni bisestili in periodi di innovazione dal dubbio retrogusto.

Il naufragio del Titanic, avvenuto nel 1912, è un altro drammatico capitolo della storia che si svolse in un anno bisestile.

Tuttavia, gli anni con il 29 febbraio non risparmiarono neanche alcune delle personalità più influenti del loro tempo. Gandhi cadde vittima di un assassinio nel 1948, mentre nel 1968 sia Martin Luther King che Robert Kennedy furono tragicamente uccisi. Nel 1980, un altro anno bisestile, il mondo perse una delle sue icone musicali più amate, John Lennon.

Oltre a queste tragedie, altri eventi infausti hanno segnato gli anni con il 29 febbraio. Terremoti devastanti, come quelli di Messina nel 1908, del Friuli nel 1976 e dell’Irpinia nel 1980, hanno causato distruzione e perdite umane. Il massacro di Monaco di Baviera durante le Olimpiadi estive del 1972 e lo tsunami nell’Oceano Indiano nel 2004 sono ulteriori esempi di momenti oscuri associati a questi anni apparentemente maledetti.

Tuttavia, è importante notare che molte tragedie si sono verificate anche in anni “normali”, sminuendo la cattiva fama degli anni bisestili. La casualità dei fatti storici non sembra rispettare un calendario specifico, e attribuire sistematicamente la sfortuna agli anni con il 29 febbraio potrebbe essere un esercizio di puro fatalismo.