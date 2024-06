Reazione a catena, la strana coincidenza con Sinner nonostante il programma sia registrato: cosa è successo

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Il mondo dello sport mondiale è in fermento: Jannik Sinner è ufficialmente il nuovo numero uno del ranking ATP a partire da ieri, 4 giugno 2024. Un risultato straordinario che ha fatto il giro del mondo, rendendo orgogliosi tutti gli appassionati di tennis e sportivi italiani. Anche perché si tratta della prima volta che capita ad un nostro connazionale. Tuttavia, la notizia di Sinner numero uno al mondo ha avuto una curiosa coincidenza anche al di fuori delle trasmissioni sportive, facendo capolino in uno dei programmi televisivi più seguiti in Italia, “Reazione a Catena“. Ma come ha fatto a comparire nel game show di Pino Insegno che viene registrato con largo anticipo?

Reazione a Catena: la strana coincidenza con il traguardo di Jannik Sinner al primo posto della classifica mondiale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nemmeno a farlo apposta, oggi, a “Reazione a Catena“, durante il gioco “L’intesa vincente” è emerso un curioso riferimento proprio a Jannik Sinner, fresco numero uno nella classifica del tennis mondiale.

Nel gioco, forse il più celebre del programma condotto da Pino Insegno, due concorrenti devono far indovinare una parola al terzo membro della squadra, alternandosi nel porre una domanda con una sola parola a testa alla volta. Ed è stata proprio in quella fase di gioco che squadra de “Gli sprintosi“, composta da Nicholas, Luca e Leonardo, ha regalato un momento di sorpresa e ilarità ai telespettatori.

Le parole usate da Nicholas e Luca per far indovinare la parola “carota” a Leonardo sono state: “quale \ verdura \ arancione \ coniglio \ Sinner“. La parola “Sinner” è stata l’ultima indizio per Leonardo, che ha subito schiacciato il pulsantone e risposto correttamente con “carota“, suscitando una reazione divertita e stupita del conduttore, Pino Insegno.

La carota, infatti, è notoriamente il simbolo del tennista. E, nemmeno a farlo apposta, questo riferimento a Sinner è avvenuto proprio il giorno successivo alla sua ascesa al primo posto del ranking ATP, rendendo l’episodio ancor più interessante per un motivo: non era un riferimento voluto.

Si parla di Sinner a Reazione a Catena, ma il programma è registrato

Il programma, infatti, non è trasmesso in diretta ma viene registrato con un certo anticipo, rendendo la coincidenza ancora più simpatica proprio perché spontaneo. Infatti, la menzione del nome di Sinner non poteva essere in alcun modo influenzata dalla recente notizia del suo trionfo sportivo. Un dettaglio, questo, che ha reso quel piccolo momento della puntata di oggi un quadretto di “magia televisiva“, in cui le circostanze fortuite hanno creato un legame inaspettato tra il mondo del tennis e il popolare quiz show di Rai Uno.

Questa simpatica coincidenza ha fatto sorridere molti spettatori e ha dimostrato, ancora una volta, come la realtà possa intrecciarsi con l’intrattenimento in modi inaspettati e divertenti. Jannik Sinner, con il suo recente successo, è entrato non solo nella storia del tennis ma, per un giorno, anche nella storia di “Reazione a Catena”. Peccato però che non abbia portato bene agli “Sprintosi”, che sono stati eliminati dai campioni in carica dei “Chiuchiarelli”.