Jannik Sinner 'stroncato' da Anna Falchi: come lo definisce su Rai 1

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Dopo la vittoria agli Australian Open, tutti vogliono Jannik Sinner, tanto è vero che lo avevano richiesto a gran voce anche dal Festival di Sanremo 2024. La sua scelta, però, è stata quella di non presenziare alla kermesse nonostante l’invito di Amadeus. Inutile dire che si tratta di una decisione che sta facendo molto discutere, tanto che anche un volto noto della tv come Anna Falchi si è espressa a riguardo in un programma di Rai Uno, trovando parole non certo gentili nei confronti del campione altoatesino. Il suo intervento non ha mancato di generare una vera e propria polemica. Ma cosa avrà mai detto su di lui? Per quale motivo in molti hanno cominciato ad attaccarla?

Perché Sinner non andrà a Sanremo 2024?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Jannik Sinner è il campione del momento. Trascinatore dell’Italia nella vittoria della Coppa Davis alla fine dell’anno scorso, trionfatore assoluto degli Australian Open 2024 quest’anno, era stato invitato da Amadeus a salire sul palco del Festival di Sanremo.

“Sanremo è un bellissimo evento ma non posso fermarmi. Lo seguirò e farò il tifo da casa. In quei giorni sarò impegnato nella preparazione per i prossimi obiettivi“, ha però detto il tennista che, pur grato al direttore artistico per l’invito, ha dimostrato di trovarsi più a suo agio sul campo da tennis che su un palcoscenico come quello dell’Ariston.

Una scelta comprensibile, la sua, che proprio in vista dei prossimi obiettivi sportivi ha deciso di annullarne uno, il torneo ATP di Marsiglia Open 13 Provence che comincerà il prossimo 5 febbraio. Il motivo di questa decisione sono proprio gli impegni sportivi di fronte ai quali si troverà nei prossimi mesi.

Anna Falchi dura su Sinner: “Poco empatico e freddo”

Non tutti hanno preso bene la decisione di Sinner di concentrarsi sui prossimi impegni. Se gli organizzatori del torneo di Marsiglia hanno rimbrottato su X scrivendo che il tennista li ha “snobbati” (salvo poi cancellare il post), a “La Vita in Diretta” è arrivato il commento di Anna Falchi.

L’attrice e conduttrice tutto è stata fuorché tenera con Sinner. E, in relazione alla decisione di non presenziare a Sanremo ha detto: “Ha rinunciato ad essere accolto dalla platea italiana, perché nel resto del mondo non è la stessa cosa perché lui è italiano. Ed è un peccato, diciamo che non ha fatto un’operazione simpatia vincente. Risulta poco empatico e freddo, anche per via del luogo da dove arriva“.

Parole dure davvero su un atleta che sta compiendo dei veri e propri miracoli sportivi. Ma, addirittura, la Falchi è riuscita a fare peggio quando ha aggiunto ironicamente: “Si deve allenare, ma i prossimi impegni sono l’8 maggio. Mamma mia, quanto si impegna!”

Insomma, gli elementi per una sh1tst0rm ci sono tutti! Nei confronti di Anna Falchi più che nei confronti di Sinner, ovviamente. Perché se la scelta di non farsi festeggiare dal pubblico italiano partecipando a Sanremo può essere in qualche maniera discutibile, tutti sappiamo che il posto migliore per un tennista è il campo, non i salotti televisivi.