Se parli due lingue hai un super-scudo contro l'invecchiamento cerebrale

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Un nuovo studio europeo su oltre 86.000 persone rivela che il bilinguismo – e ancor più il multilinguismo – riduce il rischio di invecchiamento accelerato. E non c’entrano privilegi o status sociale: è il cervello che ringrazia

Parlare due lingue? L’idea che imparare una lingua faccia bene non è nuova, ma oggi la scienza porta sul tavolo dati che pesano. Un gruppo di ricercatori del Global Brain Health Institute del Trinity College di Dublino ha analizzato oltre 86.000 persone tra i 51 e i 90 anni, provenienti da 27 Paesi europei, giungendo a una conclusione sorprendente: chi parla una sola lingua ha il doppio del rischio di un invecchiamento accelerato, mentre chi ne parla almeno due vede quel rischio ridotto della metà. E chi arriva a tre o quattro lingue rallenta ulteriormente il ritmo del proprio “orologio biologico”.

La forza di questo risultato sta in un dettaglio: l’effetto resta evidente anche dopo aver considerato altre variabili cruciali come salute fisica, relazioni sociali, livello d’istruzione e condizioni economiche. In altre parole, non è una questione di privilegio: è la mente che reagisce a uno stimolo unico, tipico del multilinguismo.

Il cervello ama le sfide: perché una lingua in più cambia tutto

L’apprendimento di una nuova lingua è un processo intenso: memorizzare vocaboli, comprendere strutture, allenarsi nella pronuncia. Un vero allenamento neurale. Ma il beneficio maggiore arriva dopo, quando la lingua entra nella vita quotidiana.

Passare da un idioma all’altro, cogliere una battuta straniera, cercare la parola giusta nel momento giusto: tutta questa “ginnastica mentale” genera un’attività cognitiva continua, profonda, che sembra agire da scudo biologico contro l’invecchiamento. Gli studiosi parlano addirittura di un “effetto dose”: ogni lingua aggiuntiva funziona come un ulteriore livello di protezione.

La parte straordinaria? Questo tipo di allenamento non richiede investimenti, tecnologie o trattamenti futuristici. Una nuova lingua si può imparare a scuola, online, in famiglia, al lavoro, perfino passeggiando in quartieri multiculturali.

Multilinguismo: la mente si allena senza che ce ne accorgiamo

Oltre al vantaggio biologico, c’è un potente lato sociale. Parlare più lingue permette di incontrare più persone, entrare in culture diverse, affrontare situazioni nuove. È un movimento mentale continuo, una sorta di stretching emotivo e cognitivo che mantiene flessibile la mente e contrasta il declino.

Intanto, cadono anche alcuni luoghi comuni: secondo i dati dell’America the Bilingual Project, negli Stati Uniti il 23% dei cittadini è bilingue, una percentuale superiore a quella di Paesi che si considerano “naturalmente poliglotti” come Francia, Regno Unito o Italia.

Non serve essere perfetti: basta iniziare

La buona notizia è che nessuno deve trasformarsi in un esperto linguista o imparare centinaia di verbi irregolari a memoria. L’importante è cominciare: sbagliare, riprovare, usare parole nuove anche quando sembrano stonate. Ogni piccolo passo costruisce connessioni, giorno dopo giorno.

Perché se è vero che il tempo non si può fermare, possiamo almeno decidere come far lavorare la nostra mente mentre passa. E una lingua in più – oggi lo sappiamo – è una delle strategie più efficaci e accessibili per farlo.

In un’epoca in cui si cercano ovunque segreti di longevità, la scoperta è sorprendentemente semplice: imparare e usare una nuova lingua è uno dei gesti più accessibili per mantenere giovane il cervello. Non servono ricette miracolose né tecnologie sofisticate, ma solo la volontà di mettersi in gioco, di aprirsi ad altri mondi, di lasciare che la mente continui a muoversi.