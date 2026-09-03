Sinner re del tennis anche fuori dal campo: Alcaraz battuto, è il più pagato al mondo. Quanto guadagna

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Quanto guadagna Sinner? La risposta è da record: l’azzurro ha superato Alcaraz ed è diventato il tennista più pagato del pianeta.

Jannik Sinner continua a collezionare primati su primati. Questa volta la partita con Carlos Alcaraz si gioca sul terreno economico e su quanto percepiscono i due giocatori. Se lo spagnolo è stato per qualche tempo il tennista più pagato al mondo, ora tocca al campione italiano conquistare la vetta della classifica, superando proprio il grande rivale. Tra premi, sponsorizzazioni e accordi commerciali le cifre sono arrivate a livelli davvero impressionanti: ma quanto guadagna davvero il numero uno azzurro?

Quanto guadagna Jannik Sinner, il tennista più pagato al mondo: 58 milioni di dollari in un anno

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo la classifica annuale elaborata da Forbes, negli ultimi dodici mesi Sinner ha incassato una cifra lorda stimata di 58 milioni di dollari. Il totale è composto da 23 milioni guadagnati sul campo da tennis e altri 35 milioni arrivati dalle attività extra-campo, tra sponsorizzazioni, accordi commerciali, presenze ed esibizioni.

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Proprio i 23 milioni derivanti dall’attività agonistica rappresentano un record: secondo Forbes, è la cifra più alta mai registrata per i guadagni sul campo nella storia della sua classifica annuale.

Anche il valore commerciale dell’azzurro continua intanto a crescere. Nel suo portafoglio figurano marchi come Allianz, De Cecco, Gucci e Lavazza.

Sinner batte Alcaraz nei guadagni sul campo, ma lo spagnolo vale di più a livello commerciale

Anche in questa speciale classifica, ad ogni modo, il grande duello è quello tra Sinner e Alcaraz. Lo spagnolo si ferma al secondo posto a 53,7 milioni di dollari, circa 4,3 milioni meno dell’italiano. La differenza viene però quasi interamente dai risultati sportivi.

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Alcaraz, infatti, guadagna 15,7 milioni sul campo e 38 milioni fuori, mentre Sinner arriva rispettivamente a 23 e 35 milioni. In altre parole, sul fronte puramente commerciale è ancora lo spagnolo a precedere l’azzurro di tre milioni di dollari. A ribaltare la situazione sono quindi i premi conquistati giocando (e sul quale pesa forse anche il lungo infortunio di Alcaraz).

Il sorpasso, ad ogni modo, ha anche un valore storico: Sinner diventa soltanto il quarto giocatore a guidare la graduatoria Forbes nei suoi 19 anni di vita, interrompendo il biennio al vertice di Alcaraz. Prima di loro ci erano riusciti Novak Djokovic e, soprattutto, Roger Federer, numero uno per quindici anni consecutivi.

La classifica dei tennisti più pagati: Serena terza, Djokovic sesto

Alle spalle della coppia Sinner-Alcaraz c’è Serena Williams, terza con 40,1 milioni di dollari, quasi interamente provenienti dalle attività extra-campo. Seguono Aryna Sabalenka con 36,1 milioni e Coco Gauff con 35,5. Novak Djokovic è soltanto sesto, con 30,2 milioni.

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Completano la top ten Qinwen Zheng, Iga Swiatek, Alexander Zverev ed Elena Rybakina. Complessivamente i dieci tennisti più pagati hanno incassato circa 333 milioni di dollari, il 17% in più rispetto al 2025.

Le cifre Forbes sono stime lorde: comprendono premi, bonus, sponsorizzazioni e attività commerciali, senza sottrarre tasse o commissioni degli agenti.

Per Sinner, però, il dato resta impressionante: il dominio nel mondo della racchetta si è trasformato definitivamente anche in un gigantesco successo economico.