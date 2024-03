Smettere di fumare fa crescere il seno. Lo dice la scienza

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Smettere di fumare fa crescere il seno? Secondo il Centro Antifumo dell’Istituto Nazionale dei tumori di Milano sì. Quando si smette di fumare, iniziamo ad avere vari benefici sulla salute, ma quella dell’aumento del seno è una sorpresa per tutti. Non è stato fatto nessuno studio in particolare, ma l’Istituto, sulla base del racconto di alcune donne, ha riscontrato vari casi di questo genere.

Infatti, molte donne dopo aver smesso di fumare hanno iniziato a vedere un cambiamento del loro corpo ed una crescita del seno. Secondo i ricercatori questo aumento di volume avviene perché il fumo ha effetti negativi sul metabolismo e sugli ormoni sessuali femminili.

Perché smettere di fumare?

Dai vari casi analizzati è emerso che la crescita del seno non derivava dall’aumento dei chili, ma fosse l’effetto del fumo che incideva sugli ormoni. Quindi smettere di fumare aumenta, dopo qualche mese, il volume del seno. Ovviamente, questa non è l’unica motivazione per smettere di fumare.

Il fumo invecchia in modo rapido. Dei chirurghi plastici dell’università di Cleveland hanno studiato i segni dell’invecchiamento provocato dalle sigarette. Hanno preso alcune coppie di gemelli, dove uno fumava e l’altro no, così da capire bene le conseguenze del fumo. Hanno scoperto che il volto di chi fumava mostrava cedimenti sulle guance e sotto gli zigomi e vi erano più rughe sul volto, sul naso e attorno alle labbra. Altri effetti possono essere capelli spenti, alitosi e acne.

Il fumo uccide chi ti sta intorno

Il fumo passivo fa molto male ed è per questo motivo che i locali hanno iniziato a vietare ai propri clienti di fumare all’interno e all’esterno del locale. Infatti, in molte aree all’aperto, soprattutto in presenza di zone per bambini, è severamente vietato fumare. Come richiesto, Infatti, a maggio, alla finale di Champions a San Siro.

Anche i mozziconi possono creare problemi e infatti sono state fatte delle norme che prevedono multe per coloro che gettano a terra le cicche. Le multe possono andare dai 30 ai 300 euro. Sembra una cifra esagerata, ma ogni singolo mozzicone impiega quasi quattro anni per degradarsi per le quantità tossiche e cancerogene presenti nelle cicche.

Un vantaggio anche estetico

Un seno più prosperoso senza la necessità di interventi chirurgici. Un recente studio condotto presso l’Istituto Nazionale dei Tumori (Fondazione IRCCS) di Milano ha rivelato una connessione tra dire addio alle sigarette e un aumento del volume del seno, fornendo un ulteriore incentivo per abbandonare il vizio del fumo. Inoltre, l’adozione di una dieta specifica potrebbe essere un alleato nel raggiungimento di questo obiettivo senza ricorrere alla chirurgia estetica.

Le ex-fumatrici coinvolte nello studio hanno riportato un aumento della taglia del reggiseno alcuni mesi dopo aver smesso di fumare, contrariamente alla convinzione comune che smettere potrebbe portare a un aumento di peso. In realtà, l’81% delle partecipanti ha confermato di non aver guadagnato peso, ma di aver comunque sperimentato un aumento del seno.

Secondo il coordinatore dello studio, Roberto Boffi, il fumo influisce significativamente sul metabolismo degli estrogeni, in particolare sull’estradiolo, un ormone prodotto dalle ovaie che gioca un ruolo cruciale nella crescita della ghiandola mammaria. Pertanto, smettere di fumare potrebbe invertire la diminuzione del seno associata al tabagismo.

Oltre a smettere di fumare, un’alimentazione mirata potrebbe favorire l’aumento naturale del seno. Alcuni cibi, come legumi, cereali integrali, verdure e alimenti ricchi di vitamine C e B, possono influenzare positivamente i livelli degli estrogeni nel corpo. Al contrario, è consigliabile evitare alimenti ad alto contenuto di carboidrati che possono aumentare la produzione di testosterone, ostacolando l’obiettivo di un seno più prosperoso.