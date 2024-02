Sperimenta la vita dopo la morte: escape room per vivere il tuo funerale

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

“Apri gli occhi e ti trovi nell’oscurità, l’aria è densa e pesante, le tue membra sono bloccate. Sei chiuso in una bara”. Questo lo slogan di un’originale ed inquietante escape room di Barcellona che promette di far vivere un’esperienza unica: essere sepolto vivo. Sviluppata dall’azienda spagnola Horror Box, l’esperienza si chiama ‘Catalepsy‘, un riferimento a una condizione medica, la catalessi, per l’appunto, che fa diventare il corpo rigido in uno ‘stato simile a un trance’.

Mezz’ora per uscire dalla bara

I partecipanti comunicano tramite altoparlanti e hanno solo 30 minuti per uscire dalla piccola bara in cui sono intrappolati. È la stanza di fuga più piccola del mondo e sicuramente non è adatta per i deboli di cuore. Il sito web di Horror Box suggerisce delicatamente agli claustrofobici di evitare di affrontare la sfida.

La stanza della bara è monitorata tramite telecamere CCTV dalla game-master Aurora Alvarino, che mira a ricreare ‘una situazione che prima o poi vivremo tutti: il tuo stesso funerale’. Può sembrare piuttosto morboso voler giocare con l’idea della morte per divertimento, ma secondo gli esperti, è solo umana natura.

Come in un film dell’orrore

Coltan Scriver è uno scienziato comportamentale presso il Recreational Fear Lab, un’unità di ricerca che analizza la psicologia dietro le emozioni spaventose legate a film, crimini veri o esperienze a tema horror. Come spiega l’accademico, la curiosità morbosa alimenta il nostro interesse per le escape room come ‘Catalepsy’. ‘Tutti gli animali hanno un certo grado di curiosità per il pericolo e la morte’, dice Coltan a Metro.co.uk, “imparare cose pericolose è adattativo fintanto che è sicuro farlo. Gli esseri umani mostrano livelli alti di curiosità per il pericolo e la morte perché possiamo creare simulazioni, come film o escape room, che ci permettono di imparare su queste cose in modo sicuro. Le escape room ci consentono di giocare con scenari in cui non vorremmo trovarci”.

Crimine attrae spettatori e morbosità

Negli ultimi anni, c’è stata un’onda di podcast, programmi televisivi e film creati per soddisfare l’appetito del mondo per il macabro. Prima dei media moderni, le persone pagavano per assistere a esecuzioni pubbliche o processi in tribunale, per cui l’idea della morte come forma di intrattenimento non è nuova. ‘Catalepsy’ stessa, su cui si basa la escape room di Barcellona, trae ispirazione dalla paura di essere seppelliti vivi, diffusa nel XIX secolo. Le bare potevano essere dotate di dispositivi di emergenza per permettere al ‘cadavere’ di chiedere aiuto, nel caso si scoprisse che era ancora vivo. Gli scienziati non sono sicuri di cosa abbia scatenato il panico diffuso.

Il racconto di Edgar Allan Poe

In risposta alla crescente paura della sepoltura viva, Edgar Allan Poe scrisse ‘L’Interruzione Prematura‘, che fu adattata in un film nel 1962. Oggi, prenotando i biglietti per l’esperienza ‘Catalepsy’ a Barcellona, le persone possono personalizzare alcuni aspetti della loro morte simulata. Puoi persino essere ‘cremato’ in una fiammata di fiamme virtuali e fumo artificiale alla fine dell’esperienza. I partecipanti possono anche scegliere la musica che desiderano suonare durante il loro ‘funerale’.

Test sulla morbosità

Recensioni a cinque stelle su TripAdvisor raccontano delle grandi emozioni provate nella escape room e lodano l’esperienza ‘brutale’ di essere ‘seppelliti vivi’. Nel suo studio sulla profondità della nostra mente quando si tratta del concetto di morte, Colton ha un Test sulla Curiosità Morbosa sul suo sito web. Ma non è così sinistro come sembra.

Coltan aggiunge: ‘Oltre a un punteggio complessivo, suddivide la curiosità morbosa in quattro categorie: mente di persone pericolose, lesioni corporee, violenza e paranormale. È importante ricordare che un punteggio alto nel test di curiosità morbosa non è un’indicazione di alcun tipo di patologia. ‘Molte persone psicologicamente sane ottengono punteggi piuttosto alti nella curiosità morbosa. Alcune delle mie ricerche suggeriscono effettivamente che coinvolgersi nella propria curiosità morbosa potrebbe aiutare a costruire la resilienza psicologica. ‘Una escape room ne è un esempio. Completare una escape room spaventosa potrebbe insegnarti come regolare emozioni come paura e ansia per completare un compito importante.’

Come funzionano le Escape Room