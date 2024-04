Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Il vostro sogno è che al vostro funerale cantino e ballino la vostra canzone preferita? Sembra impossibile, data la solennità di un evento di questo tipo… in realtà c’è chi lo ha fatto anche in Italia. Sui social è infatti virale la clip di un gruppo di persone che “festeggiano” ad un funerale sulle note di “Sinceramente” di Annalisa! Curiosi di scoprire qualcosa in più? Andiamo a vederla insieme!

Celebrano il funerale ballando ‘Sinceramente’ di Annalisa: il video virale sui social

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Un breve video è diventato virale sui social mostrando un’inconsueta scena proveniente da un funerale. Quel che per molti è soltanto un momento di tristezza e commiato si è trasformato in un’esplosione di musica e movimento.

Quello che si vede nella clip è per certi versi spiazzante: dietro alla bara, anziché marciare in silenzio, le persone presenti sembravano partecipare a una festa di piazza, cantando e battendo le mani al ritmo di “Sinceramente” di Annalisa.

Salutare il defunto con una festa in musica è tipico delle culture africane

Questa straordinaria immagine, che è successa proprio nel nostro paese, è in realtà simile a un’usanza praticata in un paese africano. Anzi, da questa sembra quasi essere stata ispirata. Stiamo parlando ovviamente del Ghana.

Nella cultura ghanese, la morte non è vista come la fine, ma piuttosto come un ritorno a casa, agli antenati. Qui, i funerali sono celebrati come vere e proprie feste, un’occasione per onorare il defunto con gioia e allegria.

Le celebrazioni dei funerali ghanesi sono conosciute in tutto il mondo per la loro grandiosità e per il loro costo, che può essere quasi pari al reddito annuale di un abitante del paese africano. Il denaro viene raccolto, preso in prestito o ricevuto in donazione per assicurare una cerimonia impeccabile, dove nulla viene lasciato al caso. La pianificazione include ogni dettaglio, dalla logistica all’intrattenimento, dal cibo alla musica.

La musica svolge un ruolo centrale in queste celebrazioni. Se in passato erano i canti tradizionali eseguiti dal vivo a dominare la scene, oggi spesso si affidano a gruppi musicali ingaggiati ad hoc e a veri e propri deejay per intrattenere gli invitati. Questa modernizzazione è una delle tante trasformazioni apportate ai funerali tradizionali dalle nuove generazioni, facendoli diventare “virali”.

Chi sono i pallbearers, i portantini delle bare nei funerali ghanesi?

Uno degli elementi più iconici dei funerali ghanesi sono i cosiddetti “pallbearers“. Vestiti con abiti bianchi e neri e occhiali da sole, questi uomini danzano a ritmo di musica mentre portano la bara sulle spalle durante il corteo funebre.

La cura nella scelta del feretro è altrettanto peculiare, spaziando da cofanetti a forma di bottiglie di birra a aeroplani, da peperoncini a scarpe giganti.

Il video del funerale con la musica di Annalisa ha suscitato un ampio dibattito sulle tradizioni funebri e sulla diversità culturale. Ci ricorda che, mentre la morte può essere vista come un tabù nelle culture occidentali, in altre parti del mondo è un momento di celebrazione e rinnovamento. Forse può diventare un’occasione con la quale riflettere su queste diverse prospettive e imparare a onorare i nostri cari con gioia e gratitudine, proprio come fanno nella cultura ghanese.