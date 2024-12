Tradimenti e sesso, questa è la città più trasgressiva d'Italia: il primo posto è una sorpresa

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

La trasgressione non conosce confini e, a quanto pare, nemmeno le città considerate più tradizionali riescono a sfuggirvi. Secondo gli ultimi dati diffusi da Ashley Madison, piattaforma internazionale per incontri extraconiugali, l’inverno 2024 ha portato a galla una tendenza ormai consolidata: l’infedeltà in Italia non si concentra più nelle grandi città, ma trova terreno fertile nei piccoli e medi centri urbani, in particolare nel Nord-Est del Paese.

Questi risultati svelano uno spostamento interessante. Le metropoli, con il loro caos e le loro infinite opportunità, sono ormai superate da realtà provinciali, che sembrano offrire un mix di riservatezza, libertà e nuove opportunità relazionali. Ma quali sono le città italiane più trasgressive? E cosa le rende particolarmente inclini a diventare epicentri dell’infedeltà?

Vicenza domina la classifica

La grande sorpresa di quest’anno è Vicenza, che conquista la vetta della top 20 delle città più infedeli d’Italia. La città veneta scalza Venezia, che scivola al terzo posto, e si conferma il nuovo cuore pulsante della trasgressione italiana. Sul secondo gradino del podio troviamo Monza, che guadagna ben sei posizioni rispetto all’anno scorso, consolidando il primato della Lombardia nella mappa dell’infedeltà.

Secondo la psicologa e sessuologa clinica Marta Giuliani, questi dati non sono casuali. “I piccoli centri urbani, tradizionalmente legati a costumi e valori stabili, stanno vivendo una trasformazione profonda. Pendolarismo, stili di vita meno frenetici e digitalizzazione hanno favorito una maggiore apertura mentale, portando sempre più persone a esplorare la propria affettività in modo libero e senza giudizi.”

Sassari sorprende tutti

Un’altra novità di questa stagione è Sassari, che si piazza al quarto posto e porta la Sardegna per la prima volta nella top 5. Questo risultato è particolarmente significativo, poiché dimostra come anche le realtà insulari, storicamente più conservative, stiano abbracciando nuove dinamiche relazionali. Ashley Madison ha abbattuto il “confine” tirreno, portando un’ondata di cambiamento nei rapporti umani sull’isola.

Il Triveneto e l’Emilia Romagna: terre di tradimenti

Il Nord-Est consolida il suo ruolo di leader nella classifica, con ben cinque città rappresentate. Dopo Vicenza, Verona si piazza al quinto posto, seguita da Bolzano (7°), Trieste (10°) e Padova (13°). Trento chiude il gruppo in diciassettesima posizione. Nonostante il calo di Trieste rispetto agli anni precedenti, il Triveneto si conferma una delle aree più attive per le relazioni extraconiugali.

L’Emilia Romagna non è da meno, con Bologna (11°), Rimini (12°), Piacenza (15°) e Modena (19°) che rafforzano la presenza della regione nella top 20. Questa concentrazione di città del Nord evidenzia un modello culturale in evoluzione, dove i confini relazionali si fanno più fluidi e le esperienze extraconiugali vengono vissute con meno sensi di colpa.

Le grandi città arretrano

Le metropoli italiane non dominano più la scena. Milano si classifica al sesto posto, seguita da Firenze (9°), Roma (16°) e Torino (18°). Nonostante siano tra i centri più popolosi del Paese, queste città perdono terreno rispetto ai piccoli centri. Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa, commenta così la situazione: “Non sono più le grandi città a guidare l’infedeltà, ma piuttosto le realtà di provincia. Questo riflette un cambiamento culturale profondo, dove la ricerca di relazioni extraconiugali evolve seguendo nuove traiettorie.”

Lombardia e new entry

La Lombardia rafforza la sua presenza con altre città come Bergamo (8°), Novara (14°) e Brescia (20°). Questi dati dimostrano come il Nord Italia sia il cuore pulsante di questo fenomeno. La multiculturalità e la digitalizzazione, unite a una maggiore apertura mentale, hanno trasformato queste città in veri e propri hub della trasgressione.

Un nuovo paradigma relazionale

I dati di Ashley Madison rivelano una mappa della trasgressione che ribalta gli stereotipi tradizionali. I piccoli centri, spesso associati a stabilità e conservatorismo, stanno emergendo come luoghi dove le relazioni extraconiugali trovano terreno fertile. La riservatezza garantita da queste realtà, unita alla digitalizzazione, sta cambiando il modo in cui gli italiani vivono le relazioni.

Questa evoluzione non solo ridefinisce i confini tra città e provincia, ma dimostra come la società stia abbracciando una maggiore libertà di espressione nelle dinamiche sentimentali.