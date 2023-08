Italia è il paese in cui si tradisce di più: ecco la classifica

Vi siete mai chiesti quale sia il paese del mondo in cui si tradisce di più? Bene, prendetevi un momento e lasciatevi condurre in un viaggio attraverso statistiche leggere e curiosità intriganti riguardo alle corna.

Si tratta ovviamente di un argomento che fa parlare, che suscita sorrisi imbarazzati e talvolta fa scuotere la testa con una certa disapprovazione. Tuttavia, mentre potremmo pensare a destinazioni esotiche o suggestive località da vacanza, forse vi sorprenderà scoprire che proprio qui, nella nostra amata Italia, potrebbe esserci la risposta.

Qualche anno fa, una ricerca condotta da Incontri-ExtraConiugali.com, un sito internet dedicato a coloro che cercano storie al di fuori delle proprie relazioni stabili, ha scosso molte certezze. L’Italia, terra di passione, cultura e buona cucina, era veramente in alto nella classifica dei “paesi più traditori”.

Ma fermiamoci un attimo e poniamoci la domanda: è davvero così? L’Italia, con tutto il suo romanticismo e fervore, è veramente la patria delle corna e degli affaire fedigrafi?

In quale paese si tradisce di più? Italia nei primi tre posti

Quando si tratta di tradimenti, sembra infatti che l’Italia abbia fatto un ingresso trionfale nella scena internazionale, posizionandosi orgogliosamente nei primi tre posti del sondaggio.

In questo rilevamento, limitato ai paesi europei, la penisola italiana condivide il podio con due altre nazioni che sono anch’esse conosciute per la loro passione e romanticismo: Spagna e Francia. È come se un’invisibile competizione amorosa stesse avvenendo in secondo piano, lontano dagli occhi indiscreti. Sarà la sensualità dei popoli latini.

Secondo i dati raccolti, il 58% degli italiani, il 53% degli spagnoli e il 49% dei francesi ha confessato di aver tradito almeno una volta il proprio partner. Queste statistiche, pur sorprendenti, fanno emergere una tendenza interessante: sembra che la passione mediterranea possa trasformarsi in un’energia che alimenta sia la fiamma dell’amore che le scintille di relazioni extraconiugali.

Ma quali sono i fattori che contribuiscono a questa tendenza? Mentre la passione è spesso citata come una componente intrinseca della cultura italiana, ci sono altri elementi da prendere in considerazione. Ad esempio, il concetto di “dolce vita” potrebbe aver influenzato la mentalità delle persone rispetto alle relazioni, aprendo la porta a sperimentazioni e avventure amorose al di fuori dei legami tradizionali. E il sempre presente legame tra buon cibo e sesso fa sì che l’Italia si piazzi particolarmente in alto in questa classifica.

Un aspetto intrigante che emerge da questi dati è l’incremento sostenuto dei tradimenti in Italia. Anno dopo anno, sembra che il tasso di tradimenti nel paese abbia subito un notevole aumento, addirittura raggiungendo il 18-20% in più rispetto all’anno precedente.

La top ten dei paesi europei nei quali si tradisce di più è questa:

Italia (58%)

Spagna (53%)

Francia (49%)

Germania (48%)

Belgio (46%)

Regno Unito (45%)

Austria (42%)

Danimarca (39%)

Finlandia (37%)

Norvegia (36%)

Qual è la percentuale di tradimenti in Italia?

Sebbene l’Italia possa vantare un’ampia gamma di delizie culinarie, patrimonio culturale e paesaggi mozzafiato, sembra che ci sia un altro aspetto in cui eccelle: la percentuale di tradimenti. Attraverso le diverse regioni italiane, emergono alcune tendenze intriganti che dipingono un quadro affascinante delle dinamiche relazionali all’interno del paese.

In cima alla lista delle regioni italiane più propense al tradimento spiccano la Lombardia, la Campania e il Lazio, con percentuali rispettivamente del 75%, 74% e 72%. Sembra che queste regioni abbiano trovato un equilibrio tra il romanticismo italiano e una propensione a esplorare le sfumature dell’amore in modi meno convenzionali.

Se vogliamo analizzare i numeri in modo più dettagliato, scopriamo che è in Lombardia che la propensione al tradimento raggiunge il suo apice: ben 7,6 uomini e 7,4 donne su 10 ammettono di aver avuto esperienze extraconiugali. La Campania e il Lazio seguono da vicino con 7,5 e 7,3 uomini, e 7,4 e 7 donne su 10, rispettivamente.

La Toscana si posiziona in quarta posizione, dove la volontà di tradire coinvolge il 7,2 uomini e il 6,9 donne su 10. Le regioni dell’Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria completano la lista delle prime posizioni, contribuendo ulteriormente a dipingere un panorama variegato delle scelte amorose nel paese.

Il tradimento è sembra essere in aumento nelle grandi città, nelle quali è presente il maggior numero di persone iscritte al portale per gli incontri online. La ricerca ha inoltre svelato come siano soprattutto le donne (64%) a tradire, mentre la voglia di una “scappatella” per gli uomini arriva solo al 52%.

Insomma, da Nord a Sud si tradisce sempre e praticamente ovunque.

Quali sono le città più infedeli: la mappa dove ci sono più corna

Se state cercando una mappa dei luoghi dove l’amore si intreccia con l’infedeltà, allora non siete soli. Secondo una classifica pubblicata da Ashley Madison, la piattaforma leader internazionale dedicata a chi è alla ricerca di avventure extraconiugali, è stato possibile stilare una lista delle 20 città italiane con il più alto tasso di tradimenti nell’estate del 2023. E il risultato potrebbe far alzare qualche sopracciglio, o forse far scuotere la testa in segno di riconoscimento.

A capitanare questa classifica delle città più infedeli si trova Trieste. Un po’ a confermare la canzone di Raffaella Carrà: “Come è bello far l’amore da Trieste in giù”.

La città giuliana, con le sue strade pittoresche e la vista mozzafiato sul mare, sembra essere un rifugio non solo per gli amanti del paesaggio, ma anche per coloro che cercano avventure amorose al di fuori della loro relazione.

Nonostante la bellezza e l’atmosfera romantica che avvolgono la città, sembra che il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia nasconda anche un lato più audace e misterioso, dove le relazioni segrete fioriscono tra le pieghe della vita quotidiana.

Al secondo posto c’è Roma, tra le città simbolo dell’amore. Al terzo c’è Milano. Poi è tutta una sorpresa. Perché al quarto posto c’è Pisa e al quinto Bari. Venezia è solo undicesima, Napoli diciottesima, Palermo diciannovesima. E la Verona di Romeo e Giulietta? Solo in posizione numero 17.

Ecco la classifica completa delle città italiane nelle quali si tradisce di più secondo Ashley Madison:

Trieste

Roma

Milano

Pisa

Bari

Genova

Firenze

Udine

Bologna

Torino

Venezia

Reggio Emilia

Modena

Padova

Vicenza

Catania

Verona

Napoli

Palermo

Treviso

Sarebbe carino sapere però un’altra cosa: in quale città è più facile scoprire un tradimento?