Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Da anni pane, pasta e riso sono stati messi sul banco degli imputati. Considerati responsabili di aumento di peso, picchi glicemici e problemi metabolici, sono diventati i primi alimenti da eliminare quando si parla di dieta “sana”. Eppure, la nutrizione moderna sta lentamente ribaltando questa idea, dimostrando che non sono i carboidrati in sé il problema, ma come vengono lavorati, preparati e consumati.

Negli alimenti raffinati, come pane bianco e pasta tradizionale, la rimozione delle fibre e di parte dei micronutrienti rende l’amido facilmente e rapidamente digeribile. Questo significa un assorbimento veloce del glucosio nel sangue, con conseguenti picchi glicemici e insulinici che favoriscono fame precoce e accumulo di grasso nel tempo. Tuttavia, la scienza ha mostrato che esiste un modo sorprendentemente semplice per modificare questo meccanismo: il freddo.

Cos’è davvero l’amido resistente

Il protagonista di questo cambio di prospettiva è l’amido resistente, una forma di amido che si comporta più come una fibra che come uno zucchero. A differenza dell’amido “classico”, non viene digerito nel piccolo intestino ma raggiunge il colon, dove viene fermentato dai batteri intestinali benefici.

Qui produce acidi grassi a catena corta, come il butirrato, associati a una migliore salute intestinale, a un minor stato infiammatorio e a un metabolismo del glucosio più efficiente. Non solo: l’amido resistente contribuisce a rallentare l’assorbimento dei carboidrati, favorendo un rilascio di energia più stabile e un maggiore senso di sazietà. Questo tipo di amido attenua l’impatto glicemico complessivo del pasto, riducendo i picchi di zucchero e insulina e aiutando a prevenire i classici “crolli energetici” post-prandiali.

Il ruolo chiave del raffreddamento

Il trucco sta in un processo chimico naturale chiamato retrogradazione dell’amido. Quando alimenti come pasta, riso, pane o patate vengono cotti, il calore rompe la struttura delle molecole di amido rendendole facilmente digeribili. Se però, dopo la cottura, questi alimenti vengono raffreddati, una parte dell’amido – in particolare l’amilosio – si riorganizza in una forma più compatta e resistente agli enzimi digestivi.

È così che nasce l’amido resistente. Pane appena sfornato, ad esempio, contiene percentuali molto basse di questa forma di amido. Dopo il raffreddamento o il congelamento, però, la quota può aumentare, seppur in modo moderato. Anche il congelamento seguito dallo scongelamento e dalla tostatura favorisce ulteriormente questo processo.

Effetti su glicemia e sazietà

Il risultato pratico è che pane, pasta e riso raffreddati o riscaldati dopo il raffreddamento hanno un indice glicemico più basso rispetto agli stessi alimenti consumati appena cotti. Questo li rende potenzialmente più adatti anche a chi soffre di insulino-resistenza o diabete di tipo 2, sempre all’interno di porzioni controllate.

Un altro effetto interessante riguarda la produzione di GLP-1, un ormone intestinale che rallenta la digestione e invia segnali di sazietà al cervello. È lo stesso meccanismo su cui agiscono farmaci come Ozempic e Wegovy, anche se in questo caso l’effetto è ovviamente più lieve e fisiologico.

Cosa dice la ricerca scientifica

Diversi studi confermano questi effetti. Una ricerca pubblicata sull’European Journal of Clinical Nutrition ha mostrato che il pane congelato, scongelato e poi tostato induce una risposta glicemica inferiore rispetto al pane fresco. Altri lavori evidenziano come l’amido resistente migliori la sensibilità insulinica e favorisca la salute del microbiota.

Uno studio del 2024 pubblicato su Nature Metabolism ha collegato l’assunzione regolare di amido resistente a una maggiore perdita di peso e a una riduzione dei marker infiammatori, pur sottolineando che i risultati dipendono dal contesto dietetico complessivo.

Come applicare questo trucco nella vita quotidiana

In pratica:

il pane può essere congelato per 12–24 ore e poi tostato prima del consumo;

può essere congelato per 12–24 ore e poi tostato prima del consumo; pasta e riso possono essere cotti, raffreddati in frigorifero per alcune ore e poi consumati freddi o riscaldati;

possono essere cotti, raffreddati in frigorifero per alcune ore e poi consumati freddi o riscaldati; lo stesso vale per le patate.

Va però chiarito un punto fondamentale: non è una soluzione miracolosa. L’aumento di amido resistente è reale ma limitato, e non trasforma pane e pasta raffinati in alimenti “light”. Le porzioni restano importanti, così come l’abbinamento con proteine, grassi sani e fibre. E la scelta di cereali integrali rimane la strategia nutrizionale più solida nel lungo periodo. Il freddo può rendere i carboidrati un po’ più amici della glicemia e dell’intestino, ma non annulla le regole base della nutrizione.