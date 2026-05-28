Vuoi risparmiare al ristorante chiedendo acqua del rubinetto? Potresti avere torto

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Risparmiare al ristorante partendo dall’acqua del rubinetto è possibile? Dipende: ecco perché la risposta potrebbe sorprenderti.

Chiedere acqua del rubinetto al ristorante può sembrare una scelta semplice, economica e persino di buon senso, soprattutto quando il conto rischia di salire anche per una sola bottiglia di acqua minerale servita a tavola. Il risparmio, tuttavia, non è sempre garantito e soprattutto non sempre può essere preteso. Dietro una questione apparentemente banale si nasconde qualcosa di assai più complesso, che riguarda abitudini dei clienti, politiche dei locali, prezzi, servizio e diritti reali di chi si siede al tavolo di un ristorante.

Acqua del rubinetto al ristorante: il caso che ha riaperto il dibattito

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ovvero da un episodio avvenuto in un hotel a cinque stelle in Alto Adige, durante le festività natalizie del 2019. Una cliente, che aveva acquistato un pacchetto in mezza pensione da oltre 5.700 euro con bevande escluse, aveva chiesto più volte di poter bere acqua del rubinetto durante le cene. Non pretendeva necessariamente che fosse gratis: si era detta disponibile anche a pagarla come servizio separato.

La struttura, però, aveva rifiutato, mettendo a disposizione soltanto acqua minerale in bottiglia, al prezzo di circa 10 euro al litro. Da qui era nata una causa legale: la turista sosteneva che l’accesso all’acqua dovesse essere considerato un diritto fondamentale e chiedeva un risarcimento per danno economico e disagio personale.

La richiesta, però, è stata respinta nei vari gradi di giudizio. La Cassazione ha confermato un punto destinato a far discutere molti consumatori: in Italia non esiste una norma che obblighi ristoratori o albergatori a servire acqua del rubinetto ai clienti. Se non c’è un accordo preventivo, la scelta resta nella politica commerciale del locale.

Il punto, quindi, non è la qualità dell’acqua potabile né la sua utilità ambientale. Il punto è giuridico e commerciale: il cliente può chiedere, ma il ristorante non è automaticamente tenuto ad acconsentire. E questo cambia molto la prospettiva di chi pensa di poter ridurre sempre il conto evitando l’acqua in bottiglia.

Perché in Italia il tema dell’acqua di rubinetto al ristorante resta così divisivo

In Italia l’acqua al ristorante è ancora spesso associata alla bottiglia: minerale naturale o frizzante, servita chiusa, inserita nel conto e considerata parte dell’esperienza a tavola. In molti locali, soprattutto nelle fasce medie e alte, il servizio dell’acqua è anche una voce commerciale vera e propria, non soltanto un accompagnamento al pasto.

Negli ultimi anni, però, la sensibilità dei clienti è cambiata. C’è chi chiede acqua del rubinetto per risparmiare, chi per ridurre plastica e vetro, chi perché ritiene inutile pagare cifre elevate per un bene disponibile dalla rete idrica. In alcune città e in molti contesti informali, caraffe filtrate o acqua microfiltrata sono ormai diventate una soluzione frequente, spesso venduta a prezzo contenuto oppure inclusa nel coperto.

Ma il caso dell’hotel altoatesino mostra il nodo centrale: sostenibilità e convenienza non coincidono sempre con un diritto esigibile. Un locale può scegliere di proporre solo acqua confezionata, purché i prezzi siano comunicati e non vi siano accordi diversi. Per il cliente, dunque, la vera strategia non è dare per scontato il rubinetto, ma informarsi prima: chiedere se l’acqua di rete viene servita, se è gratuita, se ha un costo di servizio o se non è prevista.