Alluvione Nepal, l'unica casa rimasta in piedi e quella profezia biblica

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Una distesa di fango, macerie e distruzione. E, nel mezzo, una sola casa ancora in piedi. Le immagini arrivate dal Nepal dopo la devastante alluvione che ha colpito il Paese asiatico hanno fatto il giro del mondo, trasformando quell’edificio in un simbolo inatteso di sopravvivenza. Ma sui social c’è chi ha notato una coincidenza ancora più impressionante: quanto accaduto sembra ricalcare quasi alla lettera un celebre passo della Bibbia.

Alluvione in Nepal, la casa “dei miracoli” che non è stata spazzata via

È una di quelle immagini che sembrano costruite per diventare virali. Il disastro ha colpito la regione himalayana al confine con il Tibet il 26 agosto 2026 e intorno non resta quasi nulla: acqua, fango, rocce e detriti hanno travolto strade, edifici e infrastrutture, mentre una casa azzurro-verde continua incredibilmente a rimanere in piedi nel mezzo della devastazione.

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E dentro quell’edificio c’erano delle persone. La famiglia proprietaria, rimasta intrappolata ai piani superiori, avrebbe trovato rifugio sul balcone e sulla terrazza mentre sotto di loro passava una massa violentissima di acqua e detriti. La casa è diventata così una sorta di fortezza nel fango, resistendo mentre le costruzioni circostanti venivano travolte.

Secondo le ricostruzioni, all’origine della piena non ci sarebbe stata una semplice pioggia torrenziale. Il disastro sarebbe stato innescato dal collasso di una massa di ghiaccio e roccia in alta montagna, seguito da frane e dallo spostamento improvviso di enormi quantità di acqua e materiale solido lungo il Lhende Khola.

Perché proprio quella casa è rimasta in piedi

La domanda, inevitabilmente, è una sola: com’è possibile che quell’edificio abbia resistito quando tutto intorno veniva cancellato?

La spiegazione più concreta non porta necessariamente al soprannaturale, nonostante le suggestioni. La straordinaria resistenza della struttura è stata associata alla qualità della progettazione e soprattutto alla solidità delle fondamenta.

Ma è proprio questo dettaglio ad aver immediatamente acceso l’immaginazione del web.

La “profezia” biblica: cosa dice Matteo 7,25

Il versetto tirato in ballo è ovviamente quello di Matteo 7,25, nel corso di una parabola di Gesù, quella della casa costruita sulla roccia: «Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia».

Una frase che, accostata alle immagini provenienti dal Nepal, ha un effetto potentissimo. La piena arriva, tutto viene travolto, ma una casa resiste grazie alle sue fondamenta. La somiglianza visiva con il racconto evangelico è stata sufficiente perché online qualcuno parlasse addirittura di “profezia”.

Naturalmente, il passo biblico non predice l’alluvione del Nepal: nel Vangelo la casa costruita sulla roccia è una metafora della persona che ascolta e mette in pratica le parole di Gesù. Ma la coincidenza tra quelle parole e le immagini del disastro è diventata irresistibile per i social.

E così, nel cuore di una tragedia che ha isolato comunità e distrutto infrastrutture, quell’unico edificio rimasto in piedi si è trasformato in qualcosa di più di una casa sopravvissuta alla piena: per il web, è diventato praticamente un versetto della Bibbia trasformato in immagine.