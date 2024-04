Barbara D'Urso e la risposta alla Clerici sul tradimento dell'ex marito: cosa successe nel 2011

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Stasera, 23 aprile, Antonella Clerici sarà una delle tre ospiti di spicco di Belve. Francesca Fagnani ha avuto l’onore di condurre un’intervista approfondita con la celebre conduttrice Rai, la quale ha affrontato con il suo consueto stile schietto e genuino tutte le domande poste dalla giornalista. La conversazione è stata caratterizzata da una sincera e aperta discussione su vari argomenti, mostrando ancora una volta la personalità autentica e affabile di Antonella. Ma ha anche riportato alla mente dei telespettatori uno scontro celebre della televisione italiana: quello con Barbara D’Urso. Ma da dove nasce l’astio tra le due? E cosa dirà la Clerici a Belve? Andiamo a scoprirlo insieme.

Belve: cosa dirà Antonella Clerici su Barbara D’Urso

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dalle anteprime pubblicate dalla Rai sappiamo ad esempio che Antonellina parlerà di Barbara D’Urso.

Lo farà nel momento in cui la conduttrice le chiede se c’è qualche collega con la quale non va d’accordo: “Mi ferì tantissimo, mi fece uno sgarbo personale”.

Il suo racconto sarà il seguente: “Era il 2011 e ci fu il tradimento del mio compagno di allora, Eddy. Chi pubblicò le foto in copertina di lui in atteggiamenti affettuosi con questa donna e devo dire che nessuno ne parlò. Come si fa in genere per rispetto di una signora della televisione. Invece lei aprì Pomeriggio 5 non solo facendo vedere la copertina ma dicendo: ‘Abbiamo in esclusiva l’amante di Eddy, domani in onda’. Questo a me ha ferito moltissimo perché io non l‘avrei mai fatto nei confronti di una mia collega“.

Vi ricordate della polemica tra Antonella Clerici e Barbara D’Urso?

La polemica in questione risale al 2011. Barbara D’Urso infatti parlò del tradimento di Eddy Martens nei confronti della Clerici, presentando la possibilità di intervistare la sua presunta amante.

Già all’epoca, la Clerici non gradì e parlò di “sciacallaggio” portato avanti da alcuni colleghi. Quello che però forse in molti non ricordano è che la D’Urso rispose per le rime.

Intervista a Radio Montecarlo, disse: “Anch’io sono stata massacrata quando il mio compagno mi ha tradito. È stata una cosa bizzarra quella che è accaduta. Noi lavoriamo ci occupiamo di cronaca: nera, rosa, di spettacolo, gossip e da tre anni facciamo servizi partendo proprio dalle copertine che nascono sui settimanali, ‘Chi’ in primis, ma anche gli altri“.

E poi aggiunse: “Una mattina mi sono svegliata e su ‘Chi’ ho visto mio marito Michele Carfora che si baciava con un’altra. Ed io sono sempre stata in un angolo, zitta, non ho mai fatto tacere nessuno ed ho lasciato fare agli altri il loro lavoro. Antonella è troppo intelligente per riferirsi a me quando parla di sciacalli“.

Tuttavia, intervistata da Paolo Bonolis a Il senso della vita, Antonella Clerici rincarò la dose dicendo: “Lei ne ha parlato, ma non è questo. Parlare di un presunto tradimento va bene, raccontare la notizia va bene, ma dare per scontato che esista un amante che sei disposta anche ad intervistare mi ha ferito perchè io non l’avrei mai fatto, senza rancore“.

La D’Urso rispose per le rime, dicendo a Pomeriggio 5: “Non abbiamo bisogno di mettere un faccione sul vidiwall per parlare male di qualcuno!”.