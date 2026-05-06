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Le due verdure più salutari che mangi ogni giorno sono anche tra le più contaminate da pesticidi e PFAS: la nuova classifica 2026

Il nuovo rapporto dell’EWG rivela contaminazioni diffuse: spinaci, cavolo nero e fragole tra i prodotti più critici

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Alessia Malorgio

Alessia Malorgio

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La classifica Dirty Dozen 2026, diffusa dall’Environmental Working Group, torna a far discutere consumatori ed esperti. L’indagine, che analizza ogni anno i livelli di contaminazione nella frutta e verdura, evidenzia come alcuni alimenti simbolo di un’alimentazione salutare siano in realtà tra i più esposti a pesticidi e sostanze chimiche persistenti come i PFAS.

Basato su oltre 54.000 campioni, il report fotografa una situazione complessa, in cui qualità nutrizionale e sicurezza alimentare non sempre coincidono.

Verdure a foglia larga nel mirino

A sorprendere è soprattutto la presenza ai primi posti di alimenti considerati superfood. Gli spinaci si confermano i più contaminati in assoluto, seguiti dal cavolo nero e dal cavolo senape.

Queste verdure, ricche di vitamine e antiossidanti, mostrano però una forte esposizione ai trattamenti chimici. In molti casi, i campioni analizzati contengono più residui contemporaneamente, segnale di un utilizzo intensivo di pesticidi durante la coltivazione.

Frutta: fragole ancora sul podio negativo

Anche sul fronte della frutta emergono dati poco rassicuranti. Le fragole restano tra i prodotti più contaminati, seguite da uva, pesche e nettarine.

La lista completa della Dirty Dozen 2026 include:

  • Spinaci
  • Cavolo nero / cavolo senape
  • Fragole
  • Uva
  • Nettarine
  • Pesche
  • Ciliegie
  • Mele
  • More
  • Pere
  • Patate
  • Mirtilli

Secondo gli esperti, il problema principale non è solo la presenza di singoli residui, ma l’esposizione combinata a più sostanze, il cosiddetto effetto cocktail, che potrebbe avere implicazioni ancora poco studiate sulla salute.

PFAS: gli “inquinanti eterni” entrano nella classifica

La vera novità del 2026 è rappresentata dai PFAS, sostanze chimiche estremamente persistenti che iniziano a comparire in modo significativo anche negli alimenti.

Oltre il 60% dei campioni analizzati nella Dirty Dozen presenta tracce di questi composti, già noti per la loro capacità di accumularsi nell’ambiente e nell’organismo umano. Diversi studi li collegano a possibili effetti negativi, tra cui problemi ormonali, alterazioni del sistema immunitario e aumento del rischio di alcune malattie.

I prodotti più “sicuri”: la Clean Fifteen

Accanto agli alimenti più contaminati, il rapporto individua anche quelli con livelli molto bassi di residui, raccolti nella lista Clean Fifteen.

Tra i più “puliti” figurano:

  • Avocado
  • Ananas
  • Mais dolce
  • Papaya
  • Cipolle
  • Kiwi
  • Banane
  • Carote
  • Cavolfiore

Questi prodotti risultano spesso meno esposti grazie alla loro struttura naturale, come la buccia spessa o una minore necessità di trattamenti chimici.

Il confronto tra scienza e industria

Le conclusioni dell’Environmental Working Group non sono però condivise da tutti. L’Alliance for Food and Farming sottolinea che la maggior parte dei campioni analizzati rientra nei limiti di sicurezza stabiliti dall’Environmental Protection Agency.

Secondo questa visione, i dati non dovrebbero allarmare i consumatori, ma piuttosto rassicurare sull’efficacia dei controlli. Resta però aperto il dibattito sull’impatto a lungo termine dell’esposizione a basse dosi di più sostanze.

Cosa può fare il consumatore

Gli esperti invitano a non rinunciare a frutta e verdura, fondamentali per la salute, ma a fare scelte più consapevoli. Alcuni accorgimenti utili includono:

  • privilegiare prodotti biologici per gli alimenti più contaminati
  • variare il più possibile la dieta
  • lavare accuratamente i prodotti sotto acqua corrente
  • rimuovere, quando possibile, la buccia

Tra allarme e consapevolezza

La Dirty Dozen 2026 non rappresenta una condanna definitiva per questi alimenti, ma uno strumento informativo. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza dei consumatori e stimolare pratiche agricole più sostenibili.

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