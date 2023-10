Cambiamento climatico e 'uragani': il pericolo aumenta in autunno

Web content writer, video editor e fotografa. Ha conseguito un Master in Digital & Social Media Marketing. Scrive articoli in ottica SEO e realizza contenuti per social media, con focus su Costume & Società, Moda e Bellezza.

Il mese di ottobre sta portando con sé condizioni meteorologiche insolite in Italia, caratterizzate da temperature estive e una grave mancanza di pioggia. Anche se molte persone potrebbero apprezzare un prolungamento dell’estate, ciò che sta accadendo è in realtà un segno preoccupante del cambiamento climatico in corso.

Per comprendere meglio la situazione attuale, si possono leggere con attenzione le parole degli scienziati, come quelle del glaciologo Mattia Gussoni, esperto de ilmeteo.it. La sua analisi offre una visione chiara della situazione climatica in Italia e nel mondo e delle conseguenze che il riscaldamento globale sta avendo sul nostro Paese.

Il cambiamento climatico e gli uragani mediterranei

'Medicane': le zone più a rischio uragani

Il cambiamento climatico e gli uragani mediterranei

Il cambiamento climatico è un fenomeno naturale che ha interessato il nostro pianeta per milioni di anni, ma ciò che sta accadendo ora è senza precedenti nella storia recente. Le emissioni di gas serra, in particolare la CO2, causate dalle attività umane, come la combustione di combustibili fossili come petrolio e carbone, sono responsabili dell’aumento delle temperature globali. Questo è stato confermato nel rapporto dell’IPCC, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, che ha ottenuto il consenso del 99% degli scienziati di tutto il mondo.

Il risultato di questo riscaldamento globale è un aumento della temperatura media della Terra, che ha un impatto diretto sul clima italiano. Una delle conseguenze più evidenti è l’aumento dell’evaporazione dell’acqua dagli oceani e dai mari, portando a una maggiore umidità in atmosfera. Questo, a sua volta, aumenta il rischio di eventi meteorologici estremi come uragani e alluvioni in alcune regioni del mondo, compresa l’Italia.

‘Medicane’: le zone più a rischio uragani

Una nuova preoccupazione meteo è rappresentata dai cosiddetti “Medicane”, cioè gli uragani mediterranei. Questi eventi meteorologici estremi sono simili agli uragani tropicali e possono essere altrettanto violenti. Si formano principalmente durante la stagione autunnale, quando le temperature superficiali del Mediterraneo raggiungono il loro picco massimo.

La loro formazione è caratterizzata da un “cuore caldo” e da una grande potenza, spesso accompagnata da tempeste e venti molto forti. Questi uragani mediterranei sono un altro segno del cambiamento climatico in atto e rappresentano una minaccia crescente per le regioni costiere dell’Italia e del Mediterraneo. Possono formarsi principalmente nelle regioni costiere del Mar Mediterraneo. Le zone dell’Italia più suscettibili alla formazione di Medicane includono: