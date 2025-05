Cercasi 10mila volontari per bere vino ogni giorno per 4 anni: come candidarsi

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Bere vino ogni giorno per la scienza: cercasi 10.000 volontari per uno studio internazionale

Una chiamata insolita ma affascinante arriva dal mondo della ricerca scientifica: si cercano 10.000 volontari disposti a bere vino ogni giorno, per partecipare a uno studio clinico internazionale che analizzerà gli effetti del consumo quotidiano di vino sulla salute umana.

Il progetto è coordinato dal Global Consortium for Wine and Health, un’iniziativa lanciata in Spagna, e mira a chiarire definitivamente una delle domande più controverse della nutrizione moderna: il vino rosso fa bene o male alla salute?

Lo scopo dello studio: chiarire il ruolo del vino nella prevenzione di alcune malattie

Negli ultimi decenni numerosi studi hanno suggerito che il vino, consumato con moderazione, potrebbe avere effetti protettivi sul sistema cardiovascolare, grazie ai polifenoli e in particolare al resveratrolo, una sostanza naturale contenuta nella buccia dell’uva.

Tuttavia, la comunità scientifica rimane divisa e cauta, anche perché l’alcol è una sostanza potenzialmente dannosa, specie se assunta in grandi quantità o in soggetti a rischio.

Con questo studio, per la prima volta, si punta a raccogliere dati su larga scala e per un periodo prolungato, in modo da ottenere risposte più affidabili e rappresentative.

Chi può partecipare? Ecco i requisiti per diventare volontario

Per partecipare allo studio, bisogna avere più di 40 anni, essere in buone condizioni di salute e disposti a bere una quantità controllata di vino ogni giorno, per un periodo ancora da definire ma probabilmente pluriennale.

I partecipanti saranno monitorati regolarmente da medici e ricercatori

Verranno valutati parametri cardiovascolari, metabolici e cognitivi

Il vino sarà fornito direttamente dagli organizzatori, in modo da garantire uniformità e qualità

L’obiettivo è valutare se il consumo moderato e quotidiano di vino possa portare benefici o meno alla salute generale, in particolare nella prevenzione di patologie croniche come infarto, ictus, diabete e declino cognitivo.

Bere vino fa bene? Attenzione ai falsi miti

Anche se l’idea di bere un bicchiere di vino al giorno per la scienza può sembrare allettante, gli esperti ricordano che non esistono “alimenti miracolosi”.

Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), non esiste una quantità di alcol completamente sicura per la salute, e ogni consumo comporta un rischio, anche minimo.

“L’importante è la consapevolezza: questo studio non promuove il vino come cura, ma cerca di capire con rigore scientifico se un consumo moderato e responsabile possa avere un effetto positivo o meno,” sottolineano gli organizzatori.

Uno studio che coinvolge il mondo intero

Il progetto, denominato WINE (Wine’s Impact on health: a New Evaluation), coinvolgerà ricercatori da tutto il mondo, tra cui università, ospedali e istituti di ricerca nutrizionale. La Spagna farà da capofila, ma il reclutamento dei partecipanti sarà internazionale.

L’obiettivo è quello di raggiungere un campione ampio e diversificato, per ottenere risultati che possano essere generalizzabili a livello globale.

“Non stiamo dicendo alla gente di iniziare a bere, ma se già lo fa, con moderazione, potrebbe contribuire alla scienza”, ha dichiarato uno dei coordinatori dello studio.

Una ricerca ambiziosa che pone nuove domande sulla relazione tra vino e salute

Cercasi 10.000 volontari disposti a bere vino ogni giorno: non è uno slogan pubblicitario, ma un progetto scientifico serio che potrebbe riscrivere ciò che sappiamo sul rapporto tra vino e benessere. Se hai più di 40 anni, sei in buona salute e vuoi contribuire a un’indagine scientifica di rilievo, potresti essere tra i partecipanti ideali.

Ma ricorda: il vino, anche se pregiato e ricco di storia, resta una bevanda alcolica. I potenziali benefici devono essere sempre valutati in equilibrio con i rischi, soprattutto per chi ha patologie, assume farmaci o è predisposto a dipendenze.